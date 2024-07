Huawei Kamera-Chef wechselt zu Honor

Der frühere Huawei Chefingenieur für die Kamera, Luo Wei, scheint nun für Honor zu arbeiten. Medien in China berichten einheitlich darüber, dass es an dieser Stelle einen Wechsel gab und Honor nun mit Luo Wei an der eigenen Kameratechnik arbeitet. Damit verstärkt sich das Unternehmen im Bereich der Kameratechnik und das könnte bedeuten, dass man international wie Huawei vor allem als Marke mit professionellen Handykameras wahrgenommen werden möchte.

Chinesische Medien schreiben dazu:

Es wird berichtet, dass Luo Wei, der einst als Chef-Imaging-Ingenieur von Huawei tätig war, sich dem Imaging-Team von Honor auf unauffällige Weise angeschlossen hat, was definitiv eine qualitative Verbesserung der Imaging-Leistung von Honor-Mobiltelefonen mit sich bringen wird. Erst heute hat Luo Wei auf seinem persönlichen Weibo eine Reihe von Fotos zum Thema „Huanghuashui-Chinesische Mauer“ gepostet, von Honor Magic6 Ultimate Edition und Honor Magic5 Pro, mit dem Text „Testen Sie es.“ Dies stützt zweifellos die Aussage, dass Luo Wei zu Honor gekommen ist und mit der Arbeit begonnen hat.

Honor selbst hat dazu noch keine Stellungnahme abgegeben und daher gibt es auch noch keine offiziellen Hinweise über eventuellen Pläne und Ziele nach dem Wechsel von Luo Wei.