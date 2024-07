Samsung One UI 7: so nimmt man am Beta-Programm teil

Das One UI Beta Programm bietet Samsung-Nutzern die Möglichkeit, die neueste One UI-Version vor der offiziellen Veröffentlichung zu testen und dabei neue Funktionen auszuprobieren. Die Teilnahme am One UI Beta Programm ist eine großartige Möglichkeit, die neuesten Funktionen von Samsung frühzeitig auszuprobieren und die Entwicklung von One UI aktiv mitzugestalten.

Die gute Nachricht: Deutschland ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auch wieder im Beta-Programm mit dabei und daher können Samsung Nutzer mit neueren Geräten am Beta Test der neuen Version teilnehmen. In den kommenden Tagen soll die Beta dabei starten und dann kann man auch als deutscher Nutzer mit dabei sein.

Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du dich registrieren kannst:

Samsung Members App: Lade die Samsung Members App aus dem Galaxy Store oder Google Play Store herunter und installiere sie.

Melde dich mit deinem Samsung-Konto an. Registrierung: Öffne die App und suche nach dem Banner oder den Hinweisen zum “One UI Beta Programm”.

Tippe darauf, um dich für das Programm zu registrieren. Software-Update: Nachdem du dich erfolgreich registriert hast, gehe zu den Einstellungen deines Smartphones.

Wähle “Software-Update” aus.

Tippe auf “Herunterladen und installieren”.

Hier wird dir die Beta-Version angezeigt, die du herunterladen und installieren kannst.

Wichtige Hinweise:

Datenverlust: Es wird empfohlen, vor der Installation der Beta-Version ein vollständiges Backup deiner Daten zu erstellen, da es in seltenen Fällen zu Datenverlust kommen kann. Man sollte die Version auch nicht im täglichen Einsatz nutzen, da Beta Versionen generell noch viele Fehler haben und die One UI 7 Beta speziell noch sehr viele Bugs beinhalten soll.

Nicht für alle Geräte verfügbar: Das Beta Programm ist nicht für alle Samsung-Geräte und Länder verfügbar. Überprüfe die Kompatibilität deines Geräts auf der offiziellen Samsung-Website oder in der Samsung Members App.

Beta-Software: Bitte beachte, dass es sich bei der Beta-Software um eine Vorabversion handelt. Es können Fehler und Instabilitäten auftreten.

Zuletzt aktualisiert: 28. Juli 2024