Samsung One UI 7: aus Quick Share wird S Share

Samsung Quick Share ist eine Funktion, die von Samsung entwickelt wurde, um das Teilen von Dateien zwischen verschiedenen Samsung-Geräten (wie Smartphones, Tablets und Laptops) zu vereinfachen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Fotos, Videos oder andere Dokumente handelt.

Unter One UI 7 könnte es nun einen neuen Namen dafür gegen, denn in den ersten Versionen ist nur noch von S Share die Rede (was für Samsung Share stehen könnte). Da Samsung sicher nicht nur den Namen ändern wird, kann man davon ausgehen, dass es auch einige inhaltliche Verbesserungen gibt, aber bisher ist noch nicht bekannt, was genau die Neuerungen sind, die Samsung für S-Share plant.

Dazu gibt es Gerüchte, dass Samsung die doppelten Entwicklung von Apps weiter reduzieren will. Samsung Messages wird bereits offiziell durch Google Messages ersetzt und daher steht im Raum, dass auch Quick Share aka S Share früher oder später direkt durch Nearby Share direkt von Google ersetzt wird. Sicher ist dies aber noch nicht, unter One UI 7 gibt es auf jeden Fall noch die Samsung Version.

Zuletzt aktualisiert: 27. Juli 2024