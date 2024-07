Apple Verkaufszahlen in China: doch nicht so schlecht wie gedacht?

Gestern hatten wir die Nachricht, dass Apple in China im zweiten Quartal nicht mehr unter den Top5 der Top-Hersteller ist, was die Verkaufszahlen angeht. Heute gibt es neue Zahlen von Counterpoint zum gleichen Zeitraum und hier sieht man Apple sogar auf Platz 2 in Sachen Marktanteil bei den Smartphones im zweiten Quartal 2024.

Hintergrund für diesen Unterschied ist, dass die 5 Marken hinter vivo in China sehr eng beieinander liegen. OPPO, Honor, Xiaomi, Huawei und auch Apple lagen im zweiten Quartal nur einen Prozentpunkt bei den Marktanteilen auseinander und je nach Zählung reicht da ein kleiner Unterschied bei der Erfassung der Verkaufszahlen um gleich mehrere Plätze gut zu machen. Daher kommen die Analysten von Counterpoint und Canalys auf so unterschiedliche Ergebnisse.

Einig sind sich die beiden Marktforschungsunternehmen aber darin, dass Apple im zweiten Quartal deutlich unter den Verkaufszahlen des Vorjahres liegt. Es gibt nur Unterschiede beide der Bewertung, wie deutlich dieser Drop ausgefallen ist.

Dazu sehen die Analysten auf deutlich einen Anstieg bei vivo und Huawei – auch hier stimmen die Daten vom Markt in China. Letztendlich bleibt damit als Fazit, dass Apple in China und generell Probleme mit den Verkaufszahlen hat, unabhängig davon, wievielt Prozent an Marktanteilen dies nun bedeutet.

Zuletzt aktualisiert: 27. Juli 2024