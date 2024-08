Quartalszahlen: Apple meldet neuen Umsatzrekord

Apple hat die Unternehmenszahlen für das zweite Quartal 2024 veröffentlicht und kann auf einen neuen Umsatzrekord verweisen. Insgesamt hat das Unternehmen 85,8 Milliarden US Dollar umgesetzt und kann damit den Umsatz im Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres um 5 Prozent steigern. Der Gewinn steigt ebenfalls an und liegt nun bei 21,4 Milliarden US Dollar – das sind ca. 1,5 Milliarden Dollar mehr als im Vorjahr.

„Heute meldet Apple einen neuen Umsatzrekord für das Juni-Quartal von 85,8 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr“, sagte Tim Cook, CEO von Apple. „Im Laufe des Quartals freuten wir uns, auf unserer Worldwide Developers Conference unglaubliche Updates für unsere Softwareplattformen bekannt zu geben, darunter Apple Intelligence, ein bahnbrechendes Personal-Intelligence-System, das leistungsstarke, private generative KI-Modelle in den Kern von iPhone, iPad und Mac stellt. Wir freuen uns sehr darauf, diese Tools mit unseren Benutzern zu teilen, und wir investieren weiterhin erheblich in die Innovationen, die das Leben unserer Kunden bereichern und gleichzeitig mit den Werten vorangehen, die unsere Arbeit antreiben.“

Die Umsatzschwäche beim iPhone macht Apple derzeit also zumindest finanziell keine größeren Sorgen. Allerdings sind es vor allem die Services und die Verkaufszahlen beim iPad, die wachsen und Apple mehr Umsatz und Gewinn bescheren. Die iPhone Modelle liegen beim Umsatz sogar unter den Werten aus dem Vorjahr. Ausgerechnet das Top-Produkt hat derzeit also eine Schwächephase. Das dürfte bei den Aktionären nicht so gut ankommen, die Zahlen des iPhone sind immer besonders unter Beobachtung.

Dazu zeigt sich auch, dass die Schwäche in China anhält. Apple kann auf allen Märkten den Gewinn steigern. Nur in China sinken die Zahlen und auch das dürfte für Apple keine gute Nachricht sein.

Zuletzt aktualisiert: 2. August 2024