Samsung Galaxy A35 mit Android 15 bereits aufgetaucht

Samsung scheint bei der Umsetzung von Android 15 und One UI 7 bereits weiter zu sein als gedacht, denn auch im Bereich der Mittelklasse-Modelle gibt es lauffähige Versionen mit der neuen Android-Version. Bei Geekbench ist ein Samsung Galaxy A35 im Leistungstest zu sehen, das bereits Android 15 nutzt und daher auch One UI 7 installiert hat. Spannenderweise ist der Test bereits vom 9. Juli, wurde aber jetzt erst entdeckt. Samsung scheint also schon eine Zeitlang an dieser Version zu arbeiten.

Die Werte selbst liegen unter denen der aktuellen Galaxy A35 mit Android 14. Das könnte darauf hindeuten, dass es sich um eine sehr früher Version direkt aus dem Entwicklerlabor handelt, die bisher noch nicht richtig optimiert wurde und bei der es vor allem um die Lauffähigkeit und nicht um die Performance geht.

Man kann daher davon ausgehen, dass die Werte im Leistungstest noch steigen werden, wenn Samsung Android 15 für die Galaxy A35 weiter optimiert und verbessert.

