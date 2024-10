Redmi Note 14 pro: internationaler Start Ende Dezember

Xiaomi arbeitet derzeit am Marktstart der Redmi Note 14 Modelle im internationalen Bereich und das bedeutet, die neuen Smartphones könnten zeitnah auch nach Deutschland kommen. In der Datenbank der IMDA sind die Geräte bereits aufgetaucht und wahrscheinlich wird es in den kommenden Wochen auch noch weitere Zulassungen in anderen Datenbanken geben. Ein genauer Termin, wann das Redmi Note 14 aber in Deutschland zu haben sein wird, fehlte bislang noch.

Das hat sich nun geändert, denn es gibt Hinweise, wann das Unternehmen die Modelle auch global auf den Markt bringen will. In Indien soll die Vorstellung in der letzten Dezember-Woche oder in der ersten Januar-Woche sein und der Verkauf der Redmi Note 14 soll dann ab 10. Januar 2025 starten. Man kann davon ausgehen, dass spätestens dann auch auch Modelle in Deutschland zu haben sein werden – eventuell sogar noch etwas früher.

Redmi Note 14 pro: China-Start am 26. September

Redmi hat es offiziell gemacht und kündigt den Start der Redmi Note 14 pro in China für den 26. September an. Die Modelle sollen mit die ersten Geräte von Redmi mit IP69 Schutzklasse werden und punkten wohl wieder mit einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis. Leider gibt es bisher keine Hinweise zu einem eventuellen Start in Deutschland. Da aber alle Vorgänger-Modelle auch in Deutschland verfügbar waren, gehen wir sehr sicher davon aus, dass auch die Redmi Note 14 in Deutschland an den Start gehen werden – wohl noch vor dem Weihnachtsgeschäft.

Bisher fehlen leider auch noch konkrete Angaben zum Preis. In Anlehnung an die aktuellen Modelle kann man aber auch hier wohl wieder einen Preisbereich von 150 bis 300 Euro für die Geräte erwarten. Die Redmi Note 14 werden also vor allem wieder den Bereich der Mittelklasse verstärken.

UPDATE Das Unternehmen hat weitere Details veröffentlicht und demnach wird es auch wieder ein Redmi Note pro+ geben. Diese Modelle nutzen dabei den neuen Snapdragon 7s Gen 3 Prozessor.

Zum Redmi Note 14 gibt es bisher noch keine offiziellen Informationen von Xiaomi. Allerdings gibt es einige Gerüchte und Spekulationen, die in verschiedenen Technik-Blogs und Foren kursieren.

Was wir bisher wissen könnten:

Technische Daten: Kamera: Es wird gemunkelt, dass die Pro-Variante des Redmi Note 14 nur eine 50 Megapixel Hauptkamera besitzen wird, anstatt der 200 Megapixel, die im Vorgänger verbaut waren. Design: Das Design soll sich vom Vorgänger unterscheiden und eine zentrierte, elliptische Kamerainsel besitzen. Prozessor: Es wird erwartet, dass Xiaomi auf einen leistungsstarken Prozessor der mittleren Klasse setzt, um ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis zu gewährleisten.



Was noch unklar ist:

Auch zu anderen technischen Details wie Akkukapazität, Displaygröße oder Speicheroptionen gibt es noch keine offiziellen Informationen. Preis: Bisher gibt es keine konkreten Angaben zum Preis des Redmi Note 14. Man kann aber wohl davon ausgehen, dass die Modelle im Preisbereich der Vorgänger liegen werden.

Zuletzt aktualisiert: 29. Oktober 2024