Realme: 300 Watt Ladetechnik soll in wenigen Tagen vorgestellt werden

Bei Realme könnten die Smartphones zukünftig in wenigen Minuten einmal komplett geladen werden, denn das Unternehmen will mit der eigenen Ladetechnik in neue Dimensionen vorstoßen. Konkret arbeitet das Unternehmen an einer Aufladung der Handy-Akkus mit 300 Watt und damit mit nochmal deutlich mehr Leistung als bei den aktuellen Ladeverfahren. Damit könnten dann selbst große Akkus im Bereich von 6.000mAh und mehr in unter 10 Minuten aufgeladen werden.

Wenn die aktuellen Informationen stimmen, wird Realme diese Technik bereits Mitte August vorstellen. Es gibt am 14. August ein Event und dabei soll dann auch die Aufladung mit 300 Watt präsentiert werden. Dann wird sich auch zeigen, welche Voraussetzungen daran gekoppelt sind und auch, ob das die Ladezyklen der Akkus reduziert.

Für den deutschen Markt sieht es allerdings weiter nicht gut aus. Realme hat immer noch den deutschen Shop abgeschaltet und bietet die eigenen Smartphones damit nicht direkt in Deutschland an. Fans müssen sich also Modelle mit der neuen Technik wenn dann über Drittanbieter-Shops besorgen.