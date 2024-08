Samsung Z Fold6 und Z Flip6 sind schlecht gestartet

Die neuste Generation der faltbaren Modelle von Samsung scheint nicht mehr so gut bei den Kunden anzukommen wir in den Vorjahren. Analyst Ming-Chi Kuo schreibt von 10 Prozent weniger Vorbestellungen im Vergleich zum Vorjahr – das wäre ein deutlicher Rückgang, vor allem dann, wenn sich dies auch in den Verkaufszahlen danach nieder schlägt. Sowohl Galaxy Z Flip6 als auch das Fold6 treffen also wohl nicht mehr so den Nerv der Kunden – möglicherweise sind auch die Erwartungen aufgrund des hohen Preises mittlerweile angestiegen.

Kuo schreibt zu den aktuellen Verkaufszahlen in diesem Bereich:

Auch die neuen faltbaren Modelle von Samsung, das Z Fold 6 und das Z Flip 6, heben KI als Schlüsselmerkmal hervor. Allerdings gingen die Vorbestellungen im Juli 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 10 % zurück. Die Gesamtauslieferungen der faltbaren Telefone von Samsung werden in diesem Jahr auf etwa 8 bis 9 Millionen Einheiten geschätzt, was einem leichten Rückgang gegenüber dem Vorjahr entspricht. Weniger als erwartet ausgelieferte Android-Falttelefone (von Samsung und chinesischen Marken) deuten darauf hin, dass das Wachstum in diesem Segment kurzfristig begrenzt sein könnte, sofern sich das Benutzererlebnis nicht deutlich verbessert.

Samsung selbst hatte bereits angedeutet, dass die faltbaren Modelle nicht mehr ganz so gut laufen wie gedacht, dann im Ausblick für das laufende Jahr werden die Smartphones nicht mehr mit erwähnt. Das deutet darauf hin, dass Samsung hier selbst kein größeres Wachstum mehr erwartet und es bleibt abzuwarten, wie sich die Verkaufszahlen am Ende des Quartals tatsächlich darstellen werden.

Spannend ist in diesem Zusammenhang auch die Einschätzung von Kuo, dass der Markt mittlerweile gedeckt ist und neue faltbare Modelle dann wohl in erster Linie als Ersatz für bestehende Modelle verkauft werden. Da die Support-Zeiten aber mittlerweile bei mehreren Jahren liegen, könnte es einige Zeit dauern, bis bei vielen Nutzern wieder Bedarf nach neuen Geräten besteht.