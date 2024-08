Nothing Phone: fast 700 Prozent Wachstum im ersten Halbjahr

Die Smartphone Marke Nothing Phone hat Zahlen für das erste halbe Jahr 2024 gemeldet und kann dabei die eigenen Marktpräsenz massiv steigern. Die Verkaufszahlen wurden im Vergleich zum Vorjahr gleich mehrfach übertroffen und liegen im hohen dreistelligen Bereich. Das schafft derzeit kein anderer Smartphone Hersteller.

Die hohen Prozentzahlen beim Wachstum sind aber natürlich auch ein statistischer Effekt: bei einer geringen Ausgangsbasis reichen wenige zusätzlich verkaufte Smartphones aus um hohe Wachstumsraten zu generieren. In den kommenden Monaten und Jahren wird das Wachstum allein aus statistischen Gründen daher geringer ausfallen.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

das Londoner Technologieunternehmen Nothing ist laut einer neuen globalen Wachstumsstudie von Canalys der am schnellsten wachsende Smartphone-Anbieter. Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2023 verzeichnet Nothing im gleichen Zeitraum 2024 ein beeindruckendes Wachstum von 246% im Bereich Smartphones in allen Märkten, die in der Canalys-Studie erfasst wurden.

In der ersten Jahreshälfte von 2024 führte Nothing das Phone (2a) sowie die Special Edition-Variante ein, während im Juli letzten Jahres das Flaggschiff Phone (2) auf den Markt kam.