Huawei Ascend 910C: neuer Chipsatz soll KI Funktionen bringen

Inmitten des wachsenden Chipkriegs zwischen den USA und China gibt es Hinweise, dass Huawei heimlich an einem brandneuen KI-Chip namens Ascend 910C arbeitet. Der neueste Prozessor scheint ein Versuch des Technologiekonzerns zu sein, die künstlichen Intelligenz-Chipsätze von Nvidia in China herauszufordern und ist natürlich auch ein Versuch, das Embargo der USA gegen das Unternehmen zu umgehen und dennoch High-End Technik anbieten zu können.

Das Wall Street Journal (WSJ) berichtete, dass Huawei den Ascend 910C AI-Chip in China vorbereitet. Das Unternehmen hat begonnen, den Chipsatz mit verschiedenen chinesischen Internet- und Telekommunikationspartnern zu testen, um sein Gesamtpotenzial sowie die Leistungseffizienz zu überprüfen. Der Bericht zeigt, dass Unternehmen wie ByteDance, Baidu und China Mobile den Ascend 910C-Chipsatz erhalten haben. Mit einigen Testergebnissen teilte der chinesische Technologiehersteller seinen Kunden mit, dass der neueste KI-Prozessor problemlos mit dem Nvidia H100 mithalten kann.

Damit scheint auch klar, dass dieser neue Prozessor wohl nicht für Smartphone gedacht ist, sondern eher im PC- und Tablet-Bereich zum Einsatz kommen wird. Es ist aber nicht unwahrscheinlich, dass Huawei auch an mobilen Prozessoren mit KI Technik arbeitet um auch in diesem Segment das US Embargo abfedern zu können.

WSJ erklärt weiter, dass Huawei und seine potenziellen Kunden für über 70.000 Chipbestellungen verhandelt haben. Diese dürften einen Wert von 2 Milliarden Dollar haben. Mit einem neuen KI-Prozessor könnte Huawei im Rennen um die intelligenten KI-Chipsätze mit seinen Wettbewerbern gleichziehen.

Es scheint, dass Huawei sich bemüht, die Lücken zu schließen, die Nvidia in seinem Heimatmarkt hinterlassen hat. Der im letzten Jahr eingeführte Nvidia H100 kam aufgrund des US-Embargos nie direkt nach China. Der Chiphersteller wurde angewiesen, keine fortschrittlichen Prozessoren in die Region zu liefern.

Obwohl das Unternehmen drei neue Chips für China einführte, waren diese von geringer Qualität und erfüllten nicht die industriellen Anforderungen. Als Ergebnis machte Huawei einen Schritt. Der OEM kämpft immer noch mit Produktionsverzögerungen, aber der jüngste Bericht deutet darauf hin, dass der Technologiekonzern es schafft, die US-Sanktionen zu durchbrechen und unabhängig zu werden.

Nvidia arbeitet hingegen an einem neuen China-orientierten Chip B20. Sollte dieser jedoch nicht den US-Vorschriften entsprechen, wird er nicht nach China geliefert. Ein Analyst des Forschungsunternehmens SemiAnalysis sagt dazu, dass er den Huawei Ascend 910C als einen fortschrittlichen Chip sieht, der eine bessere Leistung als der Nvidia B20-Prozessor erbringen könnte.

Zuletzt aktualisiert: 27. August 2024