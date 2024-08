Google Gemini soll zukünftig auch WhatsApp und Benachrichtigungen steuern können

Google arbeitet derzeit daran, die Funktionen der Gemini KI zu erweitern und immer mehr Features mit Nutzer für die Verbraucher einzubauen. In der aktuellen Beta-Version der App zeigt sich dabei, in welche Richtung es geht, denn darin finden sich bereits Hinweise, dass Gemini zukünftig auch mit WhatsApp, Google Messages und auch den Benachrichtigungen zusammenarbeiten kann. Auf diese Weise wird man wohl sowohl diese Dienste auswerten als auch vielleicht nutzen können – eventuell kann man beispielsweise auf der App heraus Chats ansteuern und kommunizieren.

Bei Androidauthority schreibt man zu den Neuerungen:

In der Google-App-Version 15.34.32.29.arm64 Beta konnten wir die Schalter für neue Gemini-Erweiterungen für WhatsApp, Google Messages und Android-Systembenachrichtigungen aktivieren. Obwohl sie noch nicht funktionieren, geben ihre offiziellen Beschreibungen einen Einblick in ihr Angebot.

Screenshot der neuen Erweiterungen von Gemini für WhatsApp, Nachrichten

Die Nachrichtenerweiterung scheint unkompliziert zu sein und ermöglicht das Lesen und Beantworten von Nachrichten mit der Google Messages-App. Dann gibt es noch die WhatsApp-Erweiterung. Es könnte sich zu einem echten Publikumsliebling entwickeln, mit dem Sie Nachrichten senden, lesen und sogar WhatsApp-Anrufe tätigen können – alles mit nur einem Sprachbefehl.



Die Benachrichtigungserweiterung eröffnet jedoch interessante Möglichkeiten. Stellen Sie sich vor, Gemini fasst Benachrichtigungen zusammen, die Sie während Ihrer Abwesenheit erhalten haben, kategorisiert sie nach Wichtigkeit oder führt sogar Aufgaben basierend auf bestimmten App-Benachrichtigungen aus. Stellen Sie sich Folgendes vor: Ihre Mutter ruft an und alle Alarmanlagen in Ihrem Haus klingeln. Okay, vielleicht ist das extrem, aber Sie verstehen, worauf es ankommt.