Smartphone Markt: 5,8 Prozent Wachstum für 2024 erwartet, Apple schwächelt

Die Analysten von ICD haben aufgrund der neusten Verkaufszahlen im Smartphone Bereich die Erwartungen für das gesamte Jahr 2024 angepasst und gehen generell von einem Wachstum des Marktes von 5,8 Prozent aus. Es sollen also in diesem Jahr ca. 6 Prozent mehr Geräte verkauft werden als im letzten Jahr und damit würde sich der Markt deutlich erholen im Vergleich zu den schwachen Verkaufszahlen von 2023.

Das Wachstum bei den Verkäufen betrifft aber vor allem Android Geräte. Vor allem durch starke Abverkäufe der Android Marken in China soll es in diesem Bereich ein deutliches Wachstum von ca. 7,1 Prozent in 2024 geben. Damit würden zwar die Verluste aus den letzten beiden Jahren nicht wett gemacht, aber zumindest kann man von einer Erholung sprechen.

Schlechter sieht es bei Apple aus. Die Analysten von IDC rechnen für das Unternehmen nur mit einem leichten Wachstum der Verkaufszahlen von ca. 0,8 Prozent. Es werden also in diesem Jahr nicht wesentlich mehr Geräte verkauft als 2023. Allerdings hatte Apple im Vergleich mit den Android Herstellern in den letzten beiden Jahren auch deutlich geringere Einbußen und konnte 2023 sogar wachsen. Daher ist es jetzt durchaus nachvollziehbar, dass es nicht so viele Nachhol-Käufe gibt wie im Android Bereich.

Die neusten Artikel zum iPhone 15

Neue Beiträge zu Apple

Zuletzt aktualisiert: 28. August 2024