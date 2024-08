Xiaomi: Smartphone ohne Buttons für 2025 geplant

Xiaomi arbeitet derzeit daran, die Tasten der Smartphones zu ersetzen und so die Gehäuse der Geräte noch dichter und widerstandsfähiger zu machen. Das Unternehmen soll auch bereits an einem konkreten Modell arbeiten, dass dieses Konzept umsetzt und es ist wohl geplant, dieses neue Smartphone im kommenden Jahr vorzustellen. Dabei wird es sich nicht nur um ein Konzept (wie beim Xiaomi Alpha) handeln, sondern es ist wohl tatsächlich eine neue Serie an Geräten ohne physische Buttons geplant.

Bei GSMarena heißt es zu den neuen Geräten:

Xiaomi arbeitet angeblich an einem tastenlosen Smartphone, das in der ersten Hälfte des nächsten Jahres auf den Markt kommen soll. Es trägt offenbar den Codenamen Zhuque und sein herausragendes Merkmal wird offensichtlich das völlige Fehlen von Tasten sein. Leider weiß die Quelle dieser Informationen nicht, was die Tasten ersetzen wird – es könnte sich also um eine Kombination aus Gestensteuerung, druckempfindlichen Kanten oder Sprachbefehlen handeln. Das tastenlose Xiaomi-Smartphone kommt nächstes Jahr auf den Markt

Das Telefon wird außerdem über eine Selfie-Kamera unter dem Display verfügen, die hoffentlich besser sein wird als Samsungs Bemühungen in diesem Bereich. Angetrieben wird das Zhuque vom kommenden Snapdragon 8+ Gen 4 SoC, der auch im Xiaomi 15S Pro zum Einsatz kommt, einem Gerät, das voraussichtlich zwischen April und Juni 2025 auf den Markt kommt.

Leider gibt es auch noch keinen konkreten Namen für die neuen Modelle und dazu bleibt offen, ob deutsche Nutzer diese Smartphones werden nutzen können, denn Xiaomi hat einige der Technologieträger aktuell nur für China veröffentlicht und bietet keine internationalen Version dafür an.

BILD Xiaomi Alpha

Zuletzt aktualisiert: 28. August 2024