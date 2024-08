Honor graviert Entschuldigung an Galaxy Z Fold6 Nutzer auf die Modelle

Die guten Verkaufszahlen der faltbaren Honor Modelle machen das Unternehmen wohl etwas übermütig, denn im Vorfeld der IFA in Berlin hat man den Mikrokünstler Graham Short beauftragt, eine Art Entschuldigung auf das nur 9,2 Millimeter dicke Scharnier eines neuen Honor Magic V3 gravieren zu lassen.

Natürlich ist es keine wirkliche Entschuldigung, sondern eher der Hinweis, dass man selbst die Modelle deutlich dünner anbieten kann als Samsung – ein Tiefschlag also im Kampf um die Krone im Bereich der faltbaren Modelle

Die Entschuldigung lautet dabei in Englisch:

„Dear Samsung Galaxy Z Fold owners, we’re sorry. We know you were excited to buy a phone that folds in half and fits in your pocket, awkwardly. You were promised the future, a technical marvel, a world of boundless multitasking and performance. And now, you’re probably looking at the new HONOR Magic V3 and feeling a little… betrayed. Size matters, and we feel your pain. Like being tipped for a gold medal and then coming last in the race, the knowledge that a thinner, lighter, and more durable foldable exists is enough to make anyone question their choices. We get it. You were an early adopter, a pioneer bravely venturing into the uncharted territory of foldable screens with questionable durability. You deserve better. In fact, you deserve a gold medal. In all seriousness, we at HONOR are committed to pushing the boundaries of technology and bringing you the best possible foldable experience. We’re just saying… it’s okay to feel let down. We’d feel the same way.”