Circle to Search versteht nun auch QR Codes

Mit dem neusten Update hat Circle to Search auch die Funktion bekommen, QR Codes automatisch zu erkennen und auszuwerten. Die AI sucht also nicht mehr nach entsprechenden Grafiken (was bei QR Codes sinnlos wäre), sondern bietet den Link an, der hinter dem QR Code steckt. Das hört sich sehr logisch an, war aber bis vor dem letzten Update noch anders.

Diese Funktion war bereits seit einigen Monaten in der Beta-Version verfügbar und wurde nun offensichtlich ausgerollt. Es ist keine massive Verbesserung von Circle to Search, aber es macht die Nutzung etwas einfacher und intuitiver.

Was ist Circle to Search

Circle to Search ist eine neuartige Funktion, die die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine in der mobilen Suche revolutioniert. Sie ermöglicht eine intuitive visuelle Interaktion mit dem Gerät, indem sie die natürliche Geste des Einkreisens nutzt, um Suchanfragen zu initiieren.

Funktionsweise und technische Aspekte:

Visuelle Objekterkennung: Durch die Anwendung von Computer Vision-Algorithmen ist Circle to Search in der Lage, visuelle Elemente auf dem Bildschirm präzise zu identifizieren und zu isolieren.

Durch die Anwendung von Computer Vision-Algorithmen ist Circle to Search in der Lage, visuelle Elemente auf dem Bildschirm präzise zu identifizieren und zu isolieren. Natürliche Sprachverarbeitung: Die erkannten Elemente werden anschließend an eine leistungsstarke natürliche Sprachverarbeitung (NLP) übergeben, um den Kontext und die Bedeutung der Suchanfrage zu verstehen.

Die erkannten Elemente werden anschließend an eine leistungsstarke natürliche Sprachverarbeitung (NLP) übergeben, um den Kontext und die Bedeutung der Suchanfrage zu verstehen. Suchmaschinenintegration: Die so generierte Suchanfrage wird an eine Suchmaschine übermittelt, die relevante Ergebnisse liefert.