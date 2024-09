One UI 7.1 – Software für das Galaxy S25 wird bereits entwickelt

Auf Samsungs Testservern ist eine neue Version erschienen, die anscheinend für die bevorstehenden Galaxy S25 Modelle bestimmt ist. Sie wird als One UI 7.1 entwickelt und dürfte spätestens zum Start der Galaxy S25 Serie fertiggestellt sein. Es bestätigt sich somit, dass Samsung dieses Jahr tatsächlich wieder drei Modelle plant und die Spekulationen über eine Reduzierung der Modellpalette lediglich Gerüchte waren.

Aktuell finden sich auf dem Testserver folgende Version von One UI 7.1:

S931USQU0AXH4/S931UOYN0AXH4/S931USQU0AXH4 SM-S931 – Samsung Galaxy S25

S936USQU0AXH4/S936UOYN0AXH4/S936USQU0AXH4 SM-S936 – Samsung Galaxy S25+

S938USQU0AXH4/S938UOYN0AXH4/S938USQU0AXH4 SM-S938 – Samsung Galaxy S25 ultra

Dazu wurde auf den US Servern ein Update dieser Version mit der Nummer S938USQU0AXI2/S938UOYN0AXI2/S938USQU0AXI2 eingespielt. Samsung entwickelt also aktiv an One UI 7.1 und bereitet den Start der neuen Software in Verbindung mit dem Galaxy S25 (alle Varianten) vor.

Wahrscheinlich wird One UI 7.1 danach auch für die anderen Modelle ausgerollt und die Neuerungen der Version kommen daher auch für die etwas älteren Modelle (sofern diese technisch dazu in der Lage sind). Leider gibt es bisher noch keine Hinweise, was genau das Unternehmen an Features für One UI 7.1 plant, daher lässt sich auch noch nicht abschätzen, welche weiteren Modelle dies unterstützen könnten.