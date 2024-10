Ab welchem Alter darf man Google Play und Apple App Store Guthabenkarten kaufen?

Sowohl im Google Play Store als auch im Apple App Store gibt es Altersbeschränkungen für Apps und Spiele. Diese Beschränkungen sind wichtig, um sicherzustellen, dass Inhalte für die jeweilige Altersgruppe geeignet sind und die Nutzung der Plattformen den gesetzlichen Regelung entspricht.

Das Alter, ab dem man Guthabenkarten für Google Play und den Apple App Store kaufen kann, variiert:

Google Play Store

Mindestalter für den Kauf: In Deutschland dürfen Guthabenkarten (Geschenkkarten) nur von Personen ab 16 Jahren gekauft werden. Einlösung: Die Einlösung der Guthabenkarten kann jedoch auch von jüngeren Nutzern erfolgen, solange sie ein Konto haben, das von einem Elternteil oder Erziehungsberechtigten verwaltet wird. Zahlungsprofile: Kinder unter 13 Jahren dürfen kein eigenes Zahlungsprofil verwalten, was bedeutet, dass sie in der Regel auf die Unterstützung eines Erwachsenen angewiesen sind.

Ist man zu jung, gibt es beim Kauf oder der Einlösung eine Fehlermeldung direkt vom Play Store.

Apple App Store

Mindestalter für den Kauf: Um eine iTunes-Karte oder Apple-Geschenkkarte zu kaufen, muss man mindestens 7 Jahre alt sein. Um die Karte einlösen zu können, ist ein Mindestalter von 14 Jahren erforderlich. Geschäftsfähigkeit: Ab 14 Jahren gilt man als beschränkt geschäftsfähig, was bedeutet, dass man übliche Käufe in einem vertretbaren Rahmen selbstständig tätigen kann. Familienfreigabe: Kinder, die in einer Familienfreigabegruppe sind, können unter bestimmten Bedingungen auch Guthaben auf ihren Konten verwalten.

Die Gründe für diese Altersbeschränkungen sind vielfältig. Sie dienen in erster Linie dem Schutz der Kinder vor unangemessenen Inhalten und übermäßigen Ausgaben. Darüber hinaus gibt es in vielen Ländern gesetzliche Vorgaben, die den Umgang mit digitalen Käufen bei Minderjährigen regeln. Diese Regelungen fördern einen verantwortungsvollen Umgang mit Geld und digitalen Inhalten, was besonders wichtig für die Entwicklung junger Menschen ist. Insgesamt tragen die Altersbeschränkungen dazu bei, die Sicherheit und das Wohlbefinden der Nutzer, insbesondere der jüngeren Generation, in digitalen Ökosystemen zu gewährleisten.

Zuletzt aktualisiert: 5. Oktober 2024