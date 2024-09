Apple: 100 Millionen eigene iPhone-Modem-Chips für 2026 erwartet

Apple entwickelt derzeit an einem hauseigenen 5G Modem, dass zukünftig in den iPhone Modelle eingesetzt werden soll und besser zu den Anforderungen von Apple passt. Das Unternehmen hat einiges an Aufwand in die Entwicklung dieses neuen Chipsatzes gesteckt und laut Apple Analyst Ming-Chi Kuo sollen ab 2025 die ersten Exemplare des neuen 5G Modems bereit stehen. Ab 2026 sind die Stückzahlen dann wohl auch hoch genug um die iPhone Modelle damit auszustatten. Kuo geht von folgenden Stückzahlen aus:

2025: 35 bis 40 Millionen Chips

2026: 90 bis 110 Millionen Chips

2027: 160 bis 180 Millionen Chips

Konkret schreibt der Analyst dazu:

Meine jüngste Umfrage zur Lieferkette zeigt, dass die internen 5G-Chiplieferungen von Apple schnell wachsen und die 5G-Chips von Qualcomm ersetzen werden. Es wird geschätzt, dass die internen 5G-Chiplieferungen von Apple im Jahr 2025 35 bis 40 Millionen Einheiten, im Jahr 2026 90 bis 110 Millionen und im Jahr 2027 160 bis 180 Millionen Einheiten erreichen werden. Dieser Trend wird sich erheblich auf die 5G-Chiplieferungen und Lizenzverkäufe von Qualcomm auswirken.

Die Zahlen machen auf deutlich, dass Apple wohl erst 2026 genug eigene Modems bereits stellen kann, um die iPhone damit auszurüsten. Man sollte also nicht davor mit Geräten mit dem hauseigenen Chipsatz rechnen.