Honor 200 Smart: Belastbarkeit als zentrales Merkmal

Honor erweitert die Honor 200 Serie um ein weiteres Modell und setzt dabei vor allem auf einen günstigen Preis un Verbindung mit hoher Belastbarkeit. Die neuen Honor 200 Smart Modelle runden die Serie daher nach unten ab und bietet vor allem beim Schutz der Smartphones interessante Ansätze.

Honor schreibt dazu selbst:

Das HONOR 200 Smart ist so gebaut, dass es so manchen unglücklichen Sturz überlebt und Nutzer somit unbesorgt ihren Alltag meistern können. Möglich macht es eine innovative Dämpfungsarchitektur, die zusammen mit dem Schutz des Bildschirms aus gehärtetem Glas die Widerstandsfähigkeit des Geräts deutlich erhöht. Dieser umfassende Ansatz in puncto Robustheit stellt sicher, dass das HONOR 200 Smart den Strapazen des täglichen Gebrauchs standhält und den Benutzern Sicherheit und Vertrauen in die Langlebigkeit ihres Geräts gibt. Damit setzt das Mittelklasse-Smartphone einen neuen Maßstab für die Langlebigkeit von Smartphones: Honoriert wurde das bereits mit einer beeindruckenden Bewertung von 5 Sternen beim renommierten SGS Premium Performance-Zertifikat für Fall- und Stoßfestigkeit, was seine außergewöhnliche Verarbeitungsqualität und Widerstandsfähigkeit unterstreicht.