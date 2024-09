Xiaomi überholt Apple bei den Verkaufszahlen im August

Die Analysten von Counterpoint haben die aktuellen Verkaufszahlen geprüft und kommen für den August für höhere Verkaufszahlen von Xiaomi im Vergleich mit Apple. Xiaomi profitiert damit von einem eigenen moderatem Wachstum aber von allem von schwachen Apple-Verkaufszahlen. Das reicht insgesamt, um Xiaomi den zweiten Platz bei den weltweiten Verkaufszahlen zu sichern und Apple auf den Platz 3 zu verdrängen.

Bei Counterpoint schreibt man dazu selbst:

Zu Xiaomis Strategie sagte Forschungsdirektor Tarun Pathak: „Xiaomi hat dieses Jahr eine schlankere Produktstrategie eingeführt und seine Energie darauf konzentriert, ein Heldenmodell pro Preisklasse zu entwickeln, anstatt mehrere Geräte in einem Segment auf den Markt zu bringen.“ Darüber hinaus hat das Unternehmen seinen Vertriebs- und Marketingschwerpunkt neu gestärkt, während es gleichzeitig die Expansion in neue Märkte fortsetzt und seine Position in bestehenden Märkten festigt. Während Geräte der Einstiegs- bis Mittelklasse weiterhin eine starke Leistung für Xiaomi zeigen, ist das Unternehmen mit faltbaren und „Ultra“-Geräten auch in das Premiumsegment vorgedrungen.“

Mit dem Start der iPhone 16 Reihe vom September dürften die Verkaufszahlen von Apple aber wieder deutlich nach oben gehen. Daher kann man davon ausgehen, dass Apple bereits in diesem Monat wieder den zweiten Platz zurück erobern wird. Allerdings wird auch Xiaomi im Laufe des Jahres mit Xiaomi 14T und Xiaomi 15 nochmal neue Produkte nachlegen, so dass es in den kommenden Monaten wieder spannend werden kann.

Zuletzt aktualisiert: 19. September 2024