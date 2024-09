Explodierende Pager: sind alle Modelle unsicher?

Im Libanon wurden eine ganze Reihe von technischen Geräten wohl gezielt zur Explosion gebracht. Sowohl Pager als auch Funkgeräte (Walkie-Talkie) sollten in mehreren Wellen explodiert sein und dabei auch Tote und Verletzte verursacht haben. Bislang ist noch viel dazu unklar, aber natürlich sind sich viele Verbraucher nun unsicher, ob die eigenen Geräte auch zur Explosion gebracht werden könnten und ob Technik mit Akku generell ein Problem darstellt.

Die gute Nachricht dabei: es scheint sich bei den explodierten Geräten um keine Standardmodelle zu handeln. Normale Geräte werden also nicht einfach so explodieren und können auch von Geheimdiensten oder Terroristen nicht zur Explosion gebracht werden. Die betroffenen Geräte sollen im Vorfeld manipuliert worden sein. Beispielsweise berichtet die New York Times, dass es wohl dem israelischen Geheimdienst gelungen sei, eine Lieferung von Pagern abzufangen und in den Geräten einige Gramm Sprengstoff zu platzieren. Ohne diesen Sprengstoff wären die Geräte ungefährlich gewesen.

Bereits im Frühjahr scheint die Hisbolla dabei die Smartphones gegen neue Technik ausgetauscht zu haben und in diesem Zuge wurden wohl die manipulierten Geräte ausgetauscht.

Es gab in diesem Zuge auch das Gerücht, dass Sprengstoff direkt in den Akku der Geräte injiziert worden sein soll. Batterie-Experten halten das aber für unwahrscheinlich, da moderne Akkus sehr wenig Elektrolyt enthalten und bereits kleine Verunreinigungen den Akku unbrauchbar machen würde. Es könnte so nur sehr wenig Sprengstoff platziert werden und der Akku würde dann wohl auch nicht mehr laufen. Das scheint also keine sinnvolle Vorgehensweise zu sein.

Insgesamt muss man sich als bei normalen Geräten keine Gedanken machen. Diese sind sicher. Man kann einen normalen Pager, ein Walkie Talkie oder auch ein Handy nicht einfach so zur Explosion bringen. Das geht nur, wenn die Gerät mit Sprengstoff manipuliert wurden.

Zuletzt aktualisiert: 19. September 2024