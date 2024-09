Omdia: iPhone 15 pro max ist das meistverkaufte Smartphone im ersten Halbjahr 2024

Apple hat es auch 2024 wieder geschafft und belegt bei den internationalen Verkaufszahlen für Smartphones im ersten Halbjahr 2024 mit zwei Geräten die vorderen Plätze. Das iPhone 15 pro max schafft dabei direkt den ersten Platz und verkauft sich als einziges Modell weltweit mehr als 20 Millionen Mal. Das Apple iPhone 15 liegt auf den zweiten Platz mit 17,8 Millionen verkauften Einheiten.

Nach wie vor geht also am iPhone bei den Verkäufen nichts vorbei und die Geräten liegen in einem Bereich, den nur wenige Modelle der Konkurrenz schaffen.

Als erstes Nicht-Apple Modell schafft das Galaxy A15 von Samsung den Sprung auf den Platz 3 mit ca. 17,3 Millionen verkauften Einheiten. Das erste Topmodell der Konkurrenz folgt aber erst auf Platz 5 mit dem Samsung Galaxy S24 Ultra. Hier liegen die Verkaufszahlen aber bei nur ca. 12,6 Millionen Stück – der Abstand zu den Topmodelle von Apple ist also schon recht deutlich.

Zuletzt aktualisiert: 19. September 2024