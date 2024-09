Xiaomi schafft es wieder in die Top10 der meistverkauften Smartphones

Die Analysten von Omdia haben sich die Verkaufszahlen der Smartphones weltweit im ersten Halbjahr 2024 angeschaut und wenig überraschend liegt Apple wieder auf dem ersten Platz. In diesem Jahr schafft es aber auch wieder Xiaomi unter die Top10 der meistverkauften Smartphones und zwar mit dem Einsteiger-Modell Xiaomi Redmi Note 13C. Die Modelle sind sehr preiswert und verkaufen sich daher vor allem in den Schwellenländern sehr gut. Insgesamt schätzen die Analysten von Omdia die Verkaufszahlen auf etwa 11,8 Millionen Einheiten. Das hätte im Jahr 2022 noch für den 5 Platz gereichtet, weil in diesem Jahr die Verkäufe durch die Corona-Pandemie sehr niedrig waren. 2024 schafft man damit aber nur noch Platz 8 bei den weltweit bestverkauften Smartphones, aber immerhin ist Xiaomi wieder mit dabei. Im Vorjahr konnte das Unternehmen keines der eigenen Modelle in den TopTen platzieren.

Leider reicht es nicht für eine Platzierung der Topmodelle von Xiaomi. Weder die Xiaomi 14 Serie noch die faltbaren Modelle können sich unter die TopTen vorkämpfen und liegen damit bei den Verkäufen bei unter 10 Millionen Einheiten.

Zuletzt aktualisiert: 19. September 2024