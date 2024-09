Prepaid Mailbox aktivieren, deaktivieren und die Einstellungen ändern

Mailbox bzw. Mobilbox bei Prepaid und Postpaid deaktivieren – Mailboxen sind gedacht um die Erreichbarkeit zu verbessern. Ist man gerade nicht da, kann nicht ans Handy oder hat das Handy ausgeschaltet, gibt es einen eingebauten Anrufbeantworter (Mobilbox), der alle eingehenden Anrufe aufzeichnet. Je nach Bedarf können diese dann abgefragt werden, sobald man wieder Zeit hat. Dazu kann man ähnliche wie bei einem herkömmlichen Anrufbeantworter auch noch eine eigene Ansage für den Anrufer hinterlassen.

Der Nachteil: Jeder der anruft muss dafür zahlen, auch wenn nur die Mailbox annimmt. Bei einigen Anbietern ist es sogar kostenpflichtig, wenn man die eigenen Mailbox abruft. Dazu ist es natürlich auch nervig, wenn man verpasste Anrufe nachhören muss. Daher ist es ganz praktisch, die Mailbox zu deaktivieren oder aber die Zeit bis zum Einschalten der Mailbox nach oben zu setzen um Anrufern die Kosten zu ersparen. Das spart auch Zeit, die man sonst benötigt um die eventuellen Anrufe abzufragen.

Mittlerweile hat sich aber gerade bei den Kosten die Situation deutlich entschärft. Der Abruf der Mailbox ist mittlerweile (fast) bei allen Anbietern im Prepaid Vergleich kostenfrei und viele Verbraucher nutzen mittlerweile Prepaid Allnet Flat für Gespräche und Telefonate, so dass auch ein Aufsprechen auf die Mailbox keine Kosten mehr verursacht. Aber auch bei kostenlosen Prepaid Sim gibt es in der Regel keine Kosten (Ausnahme O2 Freikarte). Unabhängig davon sind viele Verbraucher nach wie vor von der Mailbox genervt – wer sie nicht benötigt sollte sie also dennoch abschalten.

Status der Maibox abfragen

Bevor mal loslegt, kann es sich lohnen, den aktuellen Status der Mailbox abzufragen und danach zu entscheiden, was getan werden muss. Dies geht für alle Tarife recht einfach mit folgenden Steuercode:

*#21# (+grüne Taste)

Danach wird in einem Popup auf dem Display der Status der Rufumleitungen (unter anderem auch zur Mailbox) angezeigt. Wird nichts weitergeleitet, muss man auch die Mailbox nicht abschalten, da ohnehin keine Weiterleitung erfolgt. Die Abfrage mit diesem Steuercode ist kostenfrei.

Allgemeine Deaktivierung der Mailbox

Erfreulicherweise gibt es für alle Handys und alle Anbieter einen Befehl, mit dem man die Mailbox abschalten kann. Mit dem Tastaturbefehl

##002# (+grüne Taste)

lässt sich die Mailbox komplett deaktivieren. Dies betrifft alle Handy-Netze, alle Handymodelle und auch (fast) alle Anbieter. Man kann damit also sowohl bei Telekom D1 Prepaid Anbietern, bei Vodafone Prepaid Sim und auch bei den O2 Prepaidkarten die Umleitung zur Mailbox abschalten. Aber Achtung, damit werden ALLE Rufumleitungen ausgeschaltet. Auch wenn das Handy ausgeschaltet ist oder gerade keine Empfang mehr hat, geht dann keine Mailbox an, sondern die Anrufer bekommen nur die Ansage, dass die angerufene Nummer gerade nicht verfügbar ist.

Achtung: Mit dieser Kombination werden ALLE Rufumleitungen deaktiviert und damit auch die Umleitung zur Mailbox. Das ist in der Regel kein Problem, kann aber eines werden, wenn man noch andere Rufumleitungen nutzt (was aber eher selten der Fall ist). Wer also manuell weitere Rufumleitungen hinterlegt hat, sollte diesen Befehl nicht nutzen.

Mittlerweile kann man auch bei den ehemaligen Eplus-Anbietern die Mailbox komplett abschalten. Der Wechsel ins O2 Netz hat sich an der Stelle positiv bemerkbar gemacht, man kann mittlerweile auch bei Blau oder ALDI Talk die Mailbox abschalten und auch die Zeit verändern, bis diese aktiv wird. Es ist aber darüber hinaus bei den meisten Prepaid Anbietern möglich, die Zeit bis zum Anspringen der Mailbox auf 30 Sekunden (Maximum) zu erhöhen. Wer also immer zu spät kommt, und die Mailbox schon aktiv geworden ist, kann dies mit diesem Befehl ändern. Dazu folgenden Befehl eintippen:

**61*[Zielrufnummer]*11*[Zeit]#

Zielrufnummer ist dabei die eigene Nummer mit einer 99 zwischen Vorwahl (0170 z.B.) und Rufnummer. Mit der 99 wird die Mailbox direkt angesprochen. Diese Funktion geht auch im D1-Netz, allerdings ist es dort einfacher die Mailbox zu deaktivieren.

Die Mailbox im neuen 1&1 Netz

Die Deaktivierung Ihrer 1&1 Mailbox ist ganz einfach und kann direkt über Ihr Mobiltelefon erledigt werden.

Allgemeine Vorgehensweise:

Nummer wählen: Geben Sie die folgende Nummer auf Ihrem Mobiltelefon ein: ##002# Anruf tätigen: Drücken Sie die Anruftaste. Bestätigung: Sie sollten eine Bestätigung erhalten, dass Ihre Mailbox deaktiviert wurde.

Möchten Sie die Mailbox nur für bestimmte Situationen (z.B. bei Nicht-Erreichbarkeit) deaktivieren, gibt es dafür spezielle Codes.

Alternative Codes für spezifische Situationen:

Mailbox bei Nicht-Erreichbarkeit deaktivieren: ##62#

##62# Mailbox bei Besetzt deaktivieren: ##67#

Beispiel für Telefónica-Netz (o2):

Mailbox komplett deaktivieren: 21*333#

21*333# Mailbox bei Nicht-Erreichbarkeit deaktivieren: 21*334#

Hinweis: Die genauen Codes für Ihr Netz finden Sie in der Regel in Ihren Vertragsunterlagen oder auf der Webseite von 1&1.

Mailbox wieder aktivieren

Eine deaktivierte Mailbox lässt sich mit folgendem Befehl wieder aktivieren:

**62*3311# (Telekom)

**21*5500# (Vodafone)

**004*333# (O2/Eplus)

Danach werden alle Anrufe bei Nichterreichbarkeit auf die Mailbox weiter geleitet. Die älteren Eplus Simkarten und Tarife sind mittlerweile komplett auf O2 umgestellt und nutzen daher auch diese Befehle zur Steuerung und Aktivierung der Mailbox. Wer sich also wundert, warum beim eigenen Tarif die Eplus Steuercodes nicht mehr funktionieren, sollte eventuell die Codes von O2 ausprobieren.

Die Konfiguration der Mailbox kann in vielen Fällen auch direkt im Handy oder im Kundenbereich des eigenen Anbieters vorgenommen werden. Das ist oft einfacher und komfortabler als die Nutzung der Handy Codes für die Einrichtung der Mailbox. Teilweise gibt es auch Kurzwahlnummern unter denen man direkt die Mailbox konfigurieren kann. Welche Möglichkeiten es dort gibt und wie man genau vorgeht findet man in den FAQ und Anleitungen der entsprechenden Hersteller bzw. des Anbieters. Für Android ist es dabei allgemein recht einfach und in wenigen Schritten durchzuführen:

Öffnen Sie die Telefon-App und wechseln Sie oben rechts über die drei Punkte in den Bereich “Einstellungen” Wählen Sie den Punkt “Anrufkonten” und dann auf Ihre SIM-Karte (sofern Ihr Gerät mehrere SIM-Karten verwalten kann). Bei Single-SIM Geräten müssen Sie nur auf “Anruf” tippen. Tippen Sie auf “Rufweiterleitung“. Es dauert einen kleinen Augenblick, bis die Einstellungen dazu geladen werden, aber dann sollten automatisch die Einstellungen dazu erscheint. Aktivieren Sie dazu die passende Option und danach wird das Handy die Rufumleitungen wie eingestellt setzen.

Die Anleitung für das iPhone gibt es in diesem Video:

iPhone Voicemail/Mailbox aktivieren bei ALLEN Anbietern

Dieses Video auf YouTube ansehen

Weitere Anbieter mit Mailbox

Bei einigen Anbietern wie KabelBW und anderen Betreibern gibt es noch zusätzliche Rufnummern und Features zur Konfiguration der Mailbox. Darüber hinaus gibt es bei immer mehr Anbieter auch sogenannte Visual Voicemails, die individuell bedient werden. Auch hier können wir leider nur auf die Anleitungen der entsprechenden Anbieter verweisen, ein standardisiertes Kommando für die Steuerung gibt es da leider nicht.

Wie sieht es mit der Visual Mailbox aus?

Apple Nutzer können in vielen Fällen auch die Visual Mailbox nutzen um den Zugriff auf die Nachrichten und deren Verwaltung einfacher zu machen. Das ist vor allem für iPhone Nutzer interessant. Allerdings ist das bei den meisten Discountern nicht möglich. Die Visual Mailbox wird als Premium-Feature angezeigt und damit für die Premium Tarife reserviert. Konkret muss man daher im Prepaid Bereich in fast allen Fällen auf die Visual Mailbox verzichten.

Weitere Links zu Mailbox Systemen

Weitere Artikel rund um Simkarten und PIN