iOS 18 hat Performance Probleme

Apple bietet das Update auf iOS 18 mittlerweile für alle aktuellen Geräte an, allerdings haben viele Nutzer festgestellt, dass die Performance der eigenen Modelle nach dem Uodate sinkt. Die bisherigen iPhone Generationen werden mit iOS 18 also etwas langsamer und dieser Effekt lässt sich auch stabil in den Speedtest und Performancetest nachweisen. Der Unterschied zwischen iOS 17 und iOS 18 ist dabei nicht extrem groß, aber es sind je nach Gerät ca. 5 bis 10 Prozent Leistung, die man mit dem Update einbüßt. Die meisten Hinweise gibt es dabei zur iPhone 15 und Iphone 15 Generation, aber man kann wohl davon ausgehen, dass dieses Problem auch ältere iPhone Modelle nach dem iOS 18 Update betrifft.

Auf Youtube gibt es mittlerweile auch Videos, die diesen Performance- Unterschied belegen und das deutet darauf hin, dass es sich doch um ein übergreifendes Problem handelt.

Die CPU Leistungen im Vergleich (via Geekerwan):

Im praktischen Einsatz wird man den Unterschied wohl nicht merken, weil die Leistungsreserven der Modelle in jedem Szenario für alltägliche Aufgaben groß genug sind. Im Leistungstest sind die Unterschiede aber dann doch deutlich.

Apple hat sich bisher noch nicht dazu geäußert, aber es ist wohl davon auszugehen, dass man das Problem im Blick hat und in einem der kommenden iOS Updates auch eine Speedoptimierung kommen wird. Bei iOs 18.1. dürfte aber wohl erstmal das Thema KI im Fokus stehen. Ob es daher mit der nächsten Version bereits eine Verbesserung bei Performance geben wird, muss sich erst noch zeigen.

Das Video zum Test

iPhone 16系列性能分析:A18兄弟挺强的!

Zuletzt aktualisiert: 20. September 2024