Windows: Updates verwalten und zurückstellen

Windows 10 – Updates verwalten und zurückstellen – Windows 10 ist ein Betriebssystem des US-amerikanischen Unternehmen Microsoft und wurde am 29. Juli 2015 veröffentlicht. Bereits Anfang 2015 verkündete Microsoft CEO Satya Nadella “a pretty profound change” und führte weiter aus:

It’s not just simple mechanics, although there are big changes in terms of our development methodology, our deployment policy, our servicing. (…) It’s much more fundamental than that. For us, it is about aligning our goals of successful Windows with customers and their experience and engagement with Windows. That’s what Windows-as-a-service means.