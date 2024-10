Qualcomm: Snapdragon 8 Elite startet am 22. Oktober

Qualcomm hat auf verschiedenen Kanälen bereits zum Event geladen und dabei hat sich nun auch der neue Name für den Topprozessor bestätigt. Dieser soll als Snapdragon 8 Elite erscheinen und bietet wohl deutlich mehr Power als die aktuelle Generation. Unklar ist bisher noch, ob der Elite-Prozessor die Snapdragon 8 Gen 4 ersetzen wird oder ob der neue Chipsatz eine Erweiterung der Serie darstellt und nochmal mehr Power bietet (und dann wohl auch nochmal teurer ist). Das wird sich dann am 22. Oktober zeigen, wenn das Unternehmen die neuste Prozessor-Generation offiziell vorstellt.

Elite Version des Snapdragon-Prozessor bereits im Speedtext

Im Speedtext von Geekbench ist ein neuer Prozessor aufgetaucht, der wohl die Ultra-Version des kommenden Snapdragon 8 Chipsatzes darstellt. Der neu SoC setzt dabei auf 8 Kerne, wobei es 6 normale Kerne gibt und zwei Performance Core mit 4,47 GHz Taktung. Damit übertrifft der neue Chipsatz den Vorgänger nochmal bei der Taktfrequenz. Die Textergebnisse sind daher auch deutlich höher als im Vorjahr – Qualcomm hat also wieder an der Performance geschraubt. An die Werte des OnePlus 13 kommen aber diese Ergebnisse noch nicht ganz heran.

Was ist bekannt zum Snapdragon 8 Elite/Ultra?

Qualcomm plant mit der neuen Generation von Top-Prozessoren in diesem Jahr wohl auch eine Umbenennung der Serie oder zumindest von einzelnen Prozessor-Varianten. Die neuen Modelle wurden bisher – aufgrund der aktuellen Namensgebung – als Snapdragon 8 Gen 4 Prozessoren erwartet. Mittlerweile scheint der Name aber auch Qualcomm zu sperrig zu sein, denn angeblich plant das Unternehmen eine neue Bezeichnung für die Chips.

Aktuell könnten die neuen Prozessoren einen der folgenden Namen bekommen:

Snapdragon Ultra Cx Gen1

Snapdragon 8 Elite

Snapdragon 8 Extreme

Bisher hat das Unternehmen noch nicht bestätigt, dass die neue Prozessor Generation einen neuen Namen bekommen wird und daher bleibt offen, ob es sich dabei nur um ein Gerücht handelt oder wirklich um belastbare Informationen. Allerdings will das Unternehmen den neuen Chipsatz bereits in wenigen Wochen vorstellen – dann wird es definitiv mehr Details dazu geben.

Sicher scheint aber bereits, dass es sich in erster Linie um einen neuen Namen handeln wird. Technisch dürfte es keine grundlegenden Neuerungen geben und auch das Lineup der Chipsätze von Qualcomm wird dadurch wohl nicht verändert werden.