Samsung Ring: Neues Software-Update verfügbar

Samsung hat ein neues Update für den Galaxy Ring bereit gestellt und verteilt die neue Version auch bereits. Die Build-Nummer dabei lautet Q50XWWU2AXH1/Q50XWWU2AXH1.

Leider gibt es keine direkten Hinweise, was genau an Neuerungen oder Veränderungen die neue Version mit sich bringt. Im Changelog ist auch nur von Stabilitätsverbesserungen die Rede, wobei es bisher aber keine größeren Probleme mit dem Galaxy Ring in dieser Hinsicht gab. Dennoch ist es natürlich ein guter Schritt, wenn Samsung auch den Galaxy Ring auf dem neusten Stand hält.

So macht man ein Update beim Galaxy Ring

Um ein Update für deinen Samsung Galaxy Ring durchzuführen, folge diesen Schritten:

Stelle sicher, dass dein Galaxy Ring aufgeladen ist: Lege den Ring in das Ladeetui und schließe es an eine Stromquelle an, falls nötig Verbinde den Ring mit deinem Smartphone: Öffne die Galaxy Wearable App auf deinem Smartphone. Stelle sicher, dass Bluetooth aktiviert ist und der Ring mit der App verbunden ist Überprüfe auf Updates: In der Galaxy Wearable App gehst du zu den Einstellungen und suchst nach Software-Updates. Wenn ein Update verfügbar ist, folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um es herunterzuladen und zu installieren

Zuletzt aktualisiert: 25. September 2024