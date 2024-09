Lyca Mobile wechselt ins O2 Mobilfunk-Netz

Der Mobilfunk-Discounter Luca Mobile nutzte bisher das Handy-Netz von Vodafone für die eigenen Dienste, aber damit scheint man nicht mehr komplett zufrieden, denn Lyca Mobile und O2 haben eine Partnerschaft verkündet und damit werden die Angebote des Discounters zukünftig im O2 Handynetz angesiedelt sein. Genau Zahlen wurden dabei nicht genannt, aber man kann davon ausgehen, dass einige hunderttausend Kunden von Vodafone in das O2 Netz wechseln.

Das Unternehmen schreibt dazu:

O 2 Telefónica heißt Lyca Mobile Germany als neuen Partner auf ihrem Mobilfunknetz willkommen. Damit stärkt das Unternehmen weiter seine Position im Partnergeschäft. Ab sofort wird Lyca Mobile, einer der weltweit führenden internationalen virtuellen Mobilfunkanbieter (MVNO), seinen Kund:innen in Deutschland Mobilfunkdienste über die leistungsstarke Netzinfrastruktur von O 2 Telefónica zur Verfügung stellen.