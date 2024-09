Gebrauchte Smartphones: deutlich mehr Wachstum als bei neuen Modellen

Der Markt für gebrauchte Smartphones ist auch im letzten Jahr deutlich gewachsen. Während die neuen Geräte Absatzprobleme hatten, sind viele Verbraucher auch überarbeitete Smartphones umgestiegen und daher gab es 2023 in diesem Segment ein Wachstum von mehr als 6 Prozent bei den Verkaufszahlen und sogar über 12 Prozent beim Wert der verkauften Modellen – so die aktuellen Zahlen der Analysten von IDC.

„Das Wachstum des Sekundärmarktes für Smartphones übersteigt weiterhin den Markt für neue Geräte, da sich Volumen und Qualität des gebrauchten und generalüberholten Bestands über alle Kanäle hinweg mit der Zeit verbessern“, sagte Anthony Scarsella, Forschungsdirektor für Mobiltelefone bei IDC. „In zahlreichen Regionen drängen immer wieder neue Player auf den Markt, die sich ein Stück von diesem Kuchen sichern wollen, da die Verkäufe neuer Geräte nur langsam wieder das Niveau vor der Pandemie erreichen.“

Gebrauchte Smartphones waren für viele Nutzer offensichtlich eine Alternative, um hohe Kosten beim Gerätewechsel zu vermeiden und die finanzielle Belastung zu minimieren.

Bei IDC schreibt man zu den Zahlen:

Mehr als 195 Millionen gebrauchte Smartphones, darunter offiziell generalüberholte und gebrauchte Smartphones, wurden im Jahr 2023 auf den Markt gebracht, ein Anstieg von 6,4 % im Vergleich zu 2022. Der Wert dieser Lieferungen belief sich den Daten zufolge auf 72,9 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 12,4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht aus dem neu eingeführten Worldwide Quarterly Used Device Tracker der International Data Corporation (IDC).

Während der Zweitmarkt im Vergleich zum Neumarkt, der sich weiterhin leicht erholt, beeindruckend aussieht, haben sich die Wachstumsraten bei gebrauchten Modellen in den letzten Jahren verlangsamt. Der Lagerbestand bleibt ein kritisches Problem, da die Aktualisierungsraten in den meisten entwickelten Volkswirtschaften immer länger werden, was zu einem Mangel an Premium-Modellen führt, die auf den Sekundärmarkt gelangen. Inzahlungnahmeprogramme treiben die Branche weiterhin voran, machen aber nur einen Teil des gesamten gebrauchten Lagerbestands aus.