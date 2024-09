Nothing veröffentlicht erste Hinweise auf das Nothing OS 3.0 Betriebssystem

Nothing OS ist eine Android-basierte Benutzeroberfläche, die von dem Technologieunternehmen Nothing entwickelt wurde. Sie zeichnet sich durch ein minimalistisches Design und eine starke Fokussierung auf Individualisierung aus. Nothing OS soll das Beste von Android mit einem frischen und einzigartigen Look kombinieren. Das Unternehmen hat nun die ersten Hinweise auf die neue Version Nothing OS 3.0 gegeben. Diese soll wohl bereits auf Android 15 basieren und ab Dezember 2024 zur Verfügung stehen. Eine Beta-Version dieser Version soll bereits im Oktober starten. Im kommenden Monat werden Nutzer mit Nothing Phones also bereits ausprobieren können, was die neue Variante von Nothing OS mitbringt.

Die Features lauf Nothing sollen dabei wie folgt aussehen:

Nothing Gallery: Bietet schnellere, nahtlose Übergänge zwischen Kamera und Galerie und verbessert die Geschwindigkeit um bis zu 25 %. Sie enthält KI-Funktionen wie automatische Bildkategorisierung, Hintergrundentfernung und Speicherhighlights. Die Einführung im Dezember steht im Einklang mit Nothings Designsprache und löst aktuelle Probleme mit Google Fotos. Neugestaltung des Sperrbildschirms: Nothing hat den Sperrbildschirm überarbeitet, um den Platz besser zu optimieren, mehr Anpassungsoptionen hinzuzufügen und den Widget-Bereich zu erweitern. Um mehr Optionen zu bieten, wurden neue Zifferblattdesigns hinzugefügt. Schnelleinstellungsmenü: Basiert auf demselben Raster wie der Startbildschirm und ermöglicht eine weitaus individuellere Anpassung durch Neuanordnung oder Vergrößerung von Elementen. Automatische Helligkeit – Auf Wunsch der Community kann die Funktion „Automatische Helligkeit“ jetzt durch Tippen auf ein Symbol ein- und ausgeschaltet werden. Smart Drawer: Kategorisiert Apps jetzt mithilfe von KI und zeigt die Apps an, die der Nutzer wahrscheinlich als Nächstes verwenden wird – basierend auf Faktoren wie Tageszeit und Telefonnutzung. Favorisierte Apps sind für einen einfachen Zugriff und eine schnellere Navigation anheftbar. Neues Countdown-Widget: Ermöglicht es, mehrere Countdowns wie Stichtage, Tage seit vergangenen Ereignissen und sogar einen „Geburtstagsfortschrittsbalken“ einzustellen. Neue Shared Widgets: Ermöglicht es Benutzern, sich zu verbinden, indem sie synchronisierte Inhalte mit einer anderen Person teilen, wie z. B. Schrittzahl, Bildschirmzeit, Fotos oder Wetter. Es fügt lustige Interaktionen mit Stickern und Reaktionen hinzu, die es einfach machen, ohne Ablenkungen in Verbindung zu bleiben. Typografie: Die Typografie im gesamten Nothing-Betriebssystem wurde überprüft und überarbeitet, um Lesbarkeit und Interaktion zu verbessern. Dot Engine: Punkte sind ein zentraler Bestandteil des Designs von Nothing und die neue Dot Engine treibt Animationen im gesamten Betriebssystem an, um visuelles Feedback zu geben und reizvolle Bewegungen zu erzeugen, wie bei einem lebendigen Pixel-Display

