Xiaomi will mit KI Lösung namens Advanced AI angreifen

Xiaomi wird in wenigen Tagen die neuen Xiaomi 14T Serie präsentieren und mit an Bord wird dabei dann auch die eigenen KI Lösung namens Advanced AI sein. Wie Samsung mit Galaxy AI hat das Unternehmen die AI Ansätze also auch unter einem Konzept gebündelt und vermarktet sie mit eigenen Namen. Das Unternehmen schreibt als Teaser kurz und bündig dazu:

Advanced AI ermöglicht intelligenteres Reisen sowie eine einfachere Content Erstellung und bietet eine intuitive und vielseitige AI-Erfahrung mit leistungsstarken Tools.

Das hört sich nach den bekannten KI Funktionen an, die man auch von Samsung und den Google Pixel Modellen her kennt. Xiaomi wird also zukünftig auch intelligente Steuer-Funktionen anbieten können und auch die Erstellung von Inhalten direkt auf dem Xiaomi 14T ermöglichen.

Leider fehlt bisher noch eine konkrete Zusammenstellungen an Funktionen, so dass man wohl auf die Vorstellung der Xiaomi 14T Modelle warten muss, bis die Details zu Advanced AI bekannt gegeben werden.

Es wird auch interessant werden, welche älteren Modelle des Unternehmens von Advanced AI profitieren werden. Samsung hat die Galaxy AI Funktionen nur für die neueren Modelle bereit gestellt. Ältere Topmodelle haben nach wie vor keinen Zugriff darauf. Bisher ist unklar, ob Xiaomi auch diesen Weg gehen wird oder ob man die Advanced AI Unterstützung breiter ausrollt.

Die Namensgebung könnte auch noch für Probleme sorgen, denn es gibt bereits Unternehmen, die unter der Bezeichnung Advanced AI Leistungen anbieten. Eventuell läuft Xiaomi daher mit diesem Namen in einem markenrechtlichen Streit hinein – allerdings dürfte man beim Unternehmen eine Rechtsabteilung haben, die groß genug ist um solche Probleme im Vorfeld geprüft zu haben.

Xiaomi Advanced AI im Video

Advanced AI on Xiaomi 14T Series

