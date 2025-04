Apple: Zölle belasten das Unternehmen massiv

Die neuen Zölle, die Donald Trump verkündet hat, kamen in der Wirtschaft generell nicht gut an und haben vor allem US-amerikanische Unternehmen massive Kursverluste beschwert. Auch Apple ist betroffen. Die Aktie des Unternehmens hat gestern einen Zehntel des Wertes an nur einem Tag verloren.

Hintergrund ist, dass Apple zwar selbst ein US-Unternehmen ist, aber viele Vorprodukte für die iPhone und die anderen Geräte und auch die Smartphones selbst in anderen Ländern hergestellt werden. Da 85–90 % der Apple-Hardware in China und der Rest in Indien und Vietnam produziert werden, werden die neuen Zolltarife der Trump-Administration – 54 %, 26 % bzw. 46 % – die Kosten für den Hardwareexport in die USA spürbar erhöhen. Sollte Apple die Preise nicht anpassen, könnte die Bruttomarge des Unternehmens um etwa 8,5–9 % zurückgehen.

Trump will mit seinen Zöllen eigentlich erreichen, dass die Produktion zurück in die USA geholt wird. Das scheint aber zumindest kurz- und mittelfristige kaum machbar, weil dafür die Standorte fehlen und dazu wäre die Produktion dann wohl auch noch teuer als in der aktuellen Situation mit den neuen Zöllen.

Bis 2025 wird erwartet, dass mindestens 15 % der weltweiten iPhone-Produktion nach Indien verlagert werden (im Vergleich zu 10–12 % im Jahr 2024). Da China der Trump-Administration voraussichtlich keine Zollbefreiungen gewähren wird, könnte Apple den Rückgang der Bruttomarge ohne Preisanpassungen auf 5,5–6 % begrenzen, vorausgesetzt, Indien und Vietnam profitieren von neuen US-Abkommen mit Zollbefreiungen.

Es scheint daher wahrscheinlich, dass Apple die Preise erhöhen muss und das könnte dazu führen, dass das Unternehmen weniger Technik verkauft. Aktuell sehen die meisten Investoren daher ein schwieriger Marktumfeld für Apple und greifen lieber zu anderen Aktien.