Snapdragon 8 Gen 5: Samsung ist raus

Die nächste Generation der Snapdragon Prozessoren soll laut chinesischen Quellen nur noch in den Werken von TSMC produziert werden. Samsung wird also bei der Fertigung dieser Chipsätze nicht mehr beteiligt sein. Gründe für diesen Schritt von Qualcomm bei der Hersteller der Prozessoren wurden bislang nicht genannt – eventuell spielen aber die Kosten eine Rolle oder aber Qualcomm befürchtet, das Know How der neuen Prozessor Generation auch von Samsung genutzt wird.

Spannend wird dazu, wie der neue Chipsatz genannt wird. Folgt Qualcomm der Benennung aus diesem Jahr, wird es wohl ein Snapdragon 8 Elite 2 Prozessor werden. Eventuell kehrt das Unternehmen aber auch zur aktuellen Benennung zurück und dann würden die neuen SoC Snapdragon 8 Gen 5 heißen. Beides sind eher sperrige Benennungen.

Snapdragon 8 Gen 5 soll 5Ghz Kern bieten

Qualcomm hat bisher den Snapdragon 8 Gen 4 Prozessor noch nicht vorgestellt, da gibt es bereits erste Hinweise darauf, was das Unternehmen möglicherweise für den Nachfolger plant (auch wenn dieser wohl erst in einem Jahr auf den Markt kommen wird).

Laut @reikaNVMe auf X besagt das Gerücht, dass die Leistungskerne mit 5,00 GHz laufen werden, während die Effizienzkerne 4,00 GHz erreichen werden. Diese Informationen stammen von dem Leaker Revengus, der bis vor Kurzem eine Reihe von Gerüchten, Leaks und Berichten verbreitete, X jedoch abrupt verließ, nachdem einige seiner Aktivitäten unter die Lupe genommen wurden. Eine Bestätigung dafür gibt es natürlich bisher nicht.

Das wäre eine deutliche Überarbeitung der aktuellen Architektur und auch der genutzten Kerne, so dass man diese Information mit einiger Vorsicht betrachten sollte. 5Ghz Cores gab es bisher in diesem Zusammenhang nicht und es ist zu erwarten, dass sie auch bei Thema Abwärme eine Reihe von Nachteilen haben werden. Das ist offen, ob Qualcomm wirklich auf 5 Ghz beim Performance Kern setzen kann.

Sicher ist aber natürlich, dass Qualcomm im kommenden Jahr wieder viele Verbesserungen bei der Leistung, der Energieaufnahme und wohl vor allem auch im KI Bereich anbieten wird. Wahrscheinlich werden aber noch einige Monate vergehen, bis es dazu wirklich verlässliche Informationen gibt.