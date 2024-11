Samsung One UI 6.1.1: Dolby Atmos Soundqualität beeinträchtigt

Das Update auf die One UI 6.1.1 Version hat auch viele Dateien für Dolby Atmos und 360 Grad Audio verändert und aktualisiert, aber das scheint nicht immer einen positiven Einfluss gehabt zu haben. Einige Nutzer berichten, dass die Soundqualität von Dolby Atmos seit dem Update deutlich nachgelassen hat und es wohl auch keine Möglichkeit gibt, dies zu regulieren. Der Fehler scheint tatsächlich an der neuen Version zu liegen und Nutzer, die betroffen sich, haben nur die Möglichkeit, auf die Dolby Atmos Funktionen zu verzichten oder aber mit dem aktuell schlechteren Sound zu leben. Samsung hat den Fehler mittlerweile zu Kenntnis genommen – wann es aber einen Fix dafür geben wird, ist leider noch nicht sicher.

Das sind die Neuerungen in One UI 6.1.1

One UI 6.1.1 von Samsung bringt eine Vielzahl spannender Neuerungen und Verbesserungen mit sich, die das Nutzererlebnis auf Galaxy-Geräten erheblich optimieren. Zu den wichtigsten Funktionen zählen erweiterte KI-Features, darunter die neue „Skizze zu Bild“-Funktion, die es Nutzern ermöglicht, einfache Zeichnungen in kreative Bilder umzuwandeln. Dies fördert die Kreativität und Produktivität der Nutzer. Zudem können mit One UI 6.1.1 Live-Übersetzungen in Echtzeit in mehr Apps genutzt werden, was die Kommunikation über Sprachbarrieren hinweg erheblich erleichtert.

Die Benutzeroberfläche hat ebenfalls umfassende Verbesserungen erfahren. Nutzer können nun eine größere Auswahl an Widgets auf ihrem Sperrbildschirm hinzufügen, was den schnellen Zugriff auf wichtige Informationen ermöglicht. Die Anpassungsmöglichkeiten für den Startbildschirm wurden erweitert, sodass Nutzer ihre Geräte noch individueller gestalten können. Darüber hinaus bietet das Update neue Einstellungen für erweiterte Intelligenz, die eine bessere Anpassung der KI-Funktionen ermöglichen und somit das mobile Erlebnis weiter verbessern.

Neben diesen neuen Funktionen bringt One UI 6.1.1 auch allgemeine Leistungsverbesserungen mit sich, die zu einer flüssigeren Nutzungserfahrung führen. Das Update optimiert nicht nur bestehende Features, sondern sorgt auch für eine gesteigerte Systemleistung und Stabilität. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass One UI 6.1.1 nicht nur neue Möglichkeiten hinzufügt, sondern auch die Benutzerfreundlichkeit und Effizienz der Geräte steigert. Diese Neuerungen machen das Update zu einer attraktiven Wahl für Nutzer, die das Beste aus ihren Galaxy-Geräten herausholen möchten. Es bleibt aber bei Android 14, erst mit One UI 7 kommt dann das Update auf Android 15.

Zuletzt aktualisiert: 12. November 2024