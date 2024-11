Apple AirPods: deutlich mehr verkaufte Geräte in 2024

Die Apple AirPods verkaufen sich laut Apple Analyst Ming-Chi Kuo richtig gut und das soll auch in den kommenden Jahren so fortgesetzt werden. Apple will die Geräte mit Gesundheitsmanagementfunktionen aufrüsten um dies sicherzustellen, so dass die AirPods möglicherweise in Teilen die Funktion der Apple Watch übernehmen können oder aber sogar eigene Tracking-Funktionen bekommen, die andere Geräte bisher nicht haben. Apple geht davon aus, dass 2024 zum ersten Mal mehr als 50 Millionen AirPods verkauft werden. Laut Kuo plant das Unternehmen mit 53 bis 55 Millionen verkauften Geräten bis Ende des Jahres – das sind 5 bis 8 Millionen Einheiten mehr als im Vorjahr.

Kuo schreibt zu den Zahlen:

Nach dem Erfolg der Apple Watch werden die AirPods neu positioniert, um sich auf das Gesundheitsmanagement zu konzentrieren. Zukünftige Modelle werden mehr Gesundheitsmanagementfunktionen integrieren. Es wird erwartet, dass diese strategische Positionierung die AirPods-Auslieferungen von etwa 48 Millionen Einheiten im Jahr 2023 auf 53–55 Millionen im Jahr 2024, 58–62 Millionen im Jahr 2025 und 65–68 Millionen im Jahr 2026 steigern wird. Goertek ist in der Lage, sich den NPI für das neue Jahr 2026 zu sichern und fungieren als Hauptlieferant.

Bleibt abzuwarten, ob sich die Zahlen auch so bestätigen werden, denn Apple liegt mit seinen Verkaufserwartungen meistens richtig, aber es gab durchaus auch schon Abweichungen.

Zuletzt aktualisiert: 12. November 2024