Apple: Neuer Produktbereich ab 2026 geplant

Apple will laut dem Analysten Ming-Chi Kuo ab 2026 in einen neuen Produktbereich vorstoßen und das eigene Ökosystem im Bereich der Smart Home Angebot erweitern. Dabei soll eine eigene Smart-Home-IP-Kamera angeboten werden, die direkt von Apple kommt und nach den Vorgaben von Apple gefertigt wird. Bisher vertreibt das Unternehmen für das eigene Smart Home Angebot die Kameras von Drittanbietern, das könnte sich 2026 ändern.

Kuo schreibt im Original zu den Plänen von Apple:

Apple macht seinen ersten Vorstoß in den Markt für Smart-Home-IP-Kameras. Die Massenproduktion ist für 2026 geplant und zielt auf jährliche Lieferungen in zweistelliger Millionenhöhe ab. Goertek hat das NPI erhalten und wird exklusiver Montagelieferant sein. Die Smart-Home-IP-Kamera, deren Produktion für 2026 geplant ist, ist so konzipiert, dass sie sich über drahtlose Konnektivität nahtlos in andere Apple-Hardwareprodukte integrieren lässt. Derzeit werden weltweit 30 bis 40 Millionen Smart-Home-IP-Kameras pro Jahr ausgeliefert. Das langfristige Ziel von Apple ist es, für diese Produktlinie jährlich mehr als 10 Millionen Einheiten auszuliefern. Dieser strategische Schritt zeigt, dass Apple weiterhin Wachstumschancen auf dem Heimatmarkt erforscht. Ich glaube, dass das Benutzererlebnis durch das großartige Ökosystem von Apple und die tiefe Integration mit Apple Intelligence und Siri erheblich verbessert wird.

Leider gibt es bisher noch keine Hinweise, was Apple genau an Funktionen plant und welchen Preis das Unternehmen für die neue Kamera aufrufen wird. Man kann aber davon ausgehen, dass die Kamera sehr einfach per HomeKit installierbar sein wird und wohl auch einen einfachen Zugriff durch andere Apple Geräte bietet. Vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, sich per Vision Pro Headset auf die Kameras zu schalten und so die Räume direkt in 3D anschauen zu können.

Zuletzt aktualisiert: 12. November 2024