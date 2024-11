LG zeigt Prototyp mit dehnbarem Display

Der südkoreanische Displayhersteller LG Display hat am Sonntag bekanntgegeben, dass es gelungen ist, das weltweit erste dehnbare Display zu entwickeln, welches sich um bis zu 50 Prozent ausdehnen lässt – die höchste Dehnungsrate der Branche.

Dieser neueste Durchbruch, das Ergebnis von fünfjähriger Forschung, wurde am Freitag während eines Branchentreffens im LG Science Park in Seoul präsentiert. Der neue Prototyp von LG besitzt einen 12-Zoll-Bildschirm, der sich auf bis zu 18 Zoll erweitern lässt und eine hohe Auflösung von 100 Pixel pro Zoll sowie volle Farben in Rot, Grün und Blau bietet. Die maximale Dehnungsrate hat sich im Vergleich zum ersten dehnbaren Display-Prototypen, der 2022 vorgestellt wurde, von 20 Prozent auf 50 Prozent mehr als verdoppelt. Ein Display kann so die Hälfte vergrößert werden ohne das es Probleme gibt.

Dehnbare Displays werden als „ultimative Display-Technologie“ betrachtet, da sie es dem Bildschirm ermöglichen, sich durch Dehnen, Falten und Drehen frei in jede gewünschte Form zu bringen. Mit der maximalen Dehnungsrate soll das neueste Display von LG Display seinen Wettbewerbsvorteil bei der Umsetzung verschiedener Displaydesigns verstärken.

„Wir werden weiterhin ein nachhaltiges Display-Ökosystem für die Zukunft aufbauen, indem wir eng mit Stakeholdern aus Industrie, Wissenschaft und Forschung zusammenarbeiten“, sagte Yoon Soo-young, Chief Technology Officer und Executive Vice President von LG Display.

Die von LG Display geleitete Forschungsarbeit ist Teil eines nationalen Projekts, das 2020 vom Ministerium für Handel, Industrie und Energie initiiert wurde und an dem 19 weitere Forschungsinstitute beteiligt sind. Das ursprüngliche Ziel des Projekts war eine Dehnungsrate von 20 Prozent, doch das Team konnte diese Rate durch die Einführung neuer Technologien wie einem speziellen Siliziummaterialsubstrat, das in Kontaktlinsen verwendet wird, und einer fortschrittlichen Schaltplantechnologie erhöhen.

LG Display erklärte, es habe auch die Haltbarkeit des neuen Prototyps verbessert, sodass dieser wiederholt über 10.000 Mal ohne Leistungsverlust gedehnt werden kann.

Bisher steht allerdings wohl noch nicht fest, ob und wann ein Einsatz im Displaybereich geplant ist und ob man auch im Bereich der Smartphones Anwendungsbereiche für diese Technik sieht.

Zuletzt aktualisiert: 11. November 2024