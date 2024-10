Honor: Patent zeigt in alle Richtungen faltbares Display

Huawei hat mit dem neuen dreifach faltbaren Smartphone gezeigt, in welche Richtung die Entwicklung in diesem Bereich gehen wird. Honor will da mithalten und ein neues Patent zeigt, dass man am mehrfach faltbaren Lösungen arbeitet, die sich dazu in alle Richtung klappen lassen. Damit kann das Bildschirm zukünftiger Modelle noch weiter aufgeklappt werden.

Die Details im Patent sehen wie folgt aus:

Laut Patent und Diagrammen des faltbaren Honor-Geräts kann es in verschiedene Richtungen aufgeklappt werden.

Dies unterscheidet sich von der aktuellen Produktreihe faltbarer Geräte, die sich nur in eine Richtung auf- und zusammenfalten lassen.

Dieses faltbare Honor-Gerät verfügt über mehrere Drehwellenmechanismen, die es ermöglichen, es aus verschiedenen Richtungen zu entfalten. Wie genau das in der Realität funktionieren würde, ist noch unklar. Es werden lediglich Mehrfachverwendungen für ein faltbares Gerät vorgeschlagen, ohne Einschränkungen hinsichtlich der Faltrichtungen.

Es gibt weitere Diagramme dieses faltbaren Geräts mit rotierenden Wellenmechanismen, die in verschiedenen Stilen angeordnet sind. Alle diese Beispiele zeigen ein zentral angeordnetes Verbindungselement.

Dies ist derzeit nur ein Patent, daher ist nicht bestätigt, ob Honor mit der Entwicklung eines solchen Geräts fortfahren wird.

Aktuell ist aber nicht bekannt, ob und wann diese neue Technik verfügbar sein wird. Konkrete Honoor Smartphones mit mehrfach faltbarem Display nach dieser Vorlage sind aktuell also nicht bekannt.