Apple: App Entwickler sollen Apple Intelligence entscheidend ergänzen

Apple liegt im Rennen um die beste KI auf dem Smartphone immer noch etwas zurück, denn das Unternehmen ist nicht nur spät mit einer eigenen Lösung gestartet – nach wie vor ist Apple Intelligence noch nicht auf den Geräten verfügbar und soll erst im kommenden Monat per OTA Update für die iPhone 16 und die iPhone 15 pro verteilt werden.

Um den Vorsprung von Samsung und Google aufzuholen, will Apple aber unter anderem die App-Entwickler einbinden. Das Unternehmen hat die Drittanbieter dazu aufgerufen, ihre Apps für Apple Intelligence zu optimieren und so deutlich mehr Funktionen einzubinden, als man es bei Samsung und Google her kennt.,

Ziel von Apple ist es, seine KI durch die Fähigkeit von Siri, tatsächliche Aufgaben auf Ihrem Telefon auszuführen – wie das Senden von E-Mails, das Entschlüsseln von Kalendern sowie das Aufnehmen und Bearbeiten von Fotos – zu differenzieren. Dies sind Funktionen, die KI-Chatbots anderer Firmen momentan nicht bieten können. Um dies zu ermöglichen, fordert Apple seine Entwicklergemeinschaft auf, ihre Apps für eine effektive Zusammenarbeit mit der Apple-Intelligenz zu optimieren. Langfristig könnte Siri fähig sein, jegliche Aktionen innerhalb einer App zu initiieren, die auch ein Nutzer durchführen kann, was Teil von Apples Vision für Siri ist, wie im Juni angekündigt wurde.

Wenn dadurch interessante neue und vor allem einfache Funktionen verfügbar werden, könnte das tatsächlich ein interessanter Punkt sein, der die iPhone Modelle von der Konkurrenz unterscheidet. Allerdings kann man wohl davon ausgehen, dass erfolgreiche Funktionen auch recht schnell in diese anderen KI Systeme übernommen werden und dazu ist nach wie vor das Problem, dass Apple im EU Raum keine KI anbieten kann. Das Problem wird wohl auch erst Ende 2025 gelöst werden können – bis dahin sind alle Fortschritte im KI Bereich für europäische Apple Nutzer nicht relevant.

Zuletzt aktualisiert: 5. Oktober 2024