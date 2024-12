Samsung Galaxy Ring: zwei neue Ring-Größe geplant [UPDATE Support-Seiten]

Ein Galaxy Ring 2 wird wohl noch etwas dauern, aber es könnte dennoch Verstärkung für den Galaxy Ring geben, denn im Manual zu den Geräten sind zwei neue Ringgrößen aufgeführt, die es bisher noch nicht gibt. Die Größe 14 und 15 könnten daher zukünftig noch gelauncht werden um die Zahl der verfügbaren Größen auf 9 zu erhöhen.

Bei 91mobiles heißt es dazu:

In der Bedienungsanleitung werden auch die anderen bereits verfügbaren neun Größen erwähnt.

Während in der Bedienungsanleitung keine Details zu den neuen Größenmodellen erwähnt werden, haben wir auch die Modelle Größe 14 und Größe 15 auf der Nemko-Plattform (nationale Zulassung für Elektrogeräte in Norwegen) und die Größe 14 auf der TDRA-Zertifizierung entdeckt.

Die Nemko-Auflistung zeigt die gleichen Modellnummern SM-Q514 und SM-Q515. Die TDRA erwähnt: SM-Q514.

Konkret scheint Samsung wohl noch folgende Größen zu planen:

Größe 14 (SM-Q514): 23 mm Innendurchmesser und 3,2 Gramm.

Größe 15 (SM-Q515): 23,8 mm Innendurchmesser und 3,2 Gramm.

Laut Max Jambor könnten die neuen Größen auch bereits im Januar 2025 zur Verfügung stehen.

UPDATE Der kommende Galaxy Ring bzw. die neuen Ringgrößen sind auf den Supportseiten von Samsung UK und der Schweiz erschienen. Auf den Support-Seiten wurde bekannt gegeben, dass es mit den Modellnummern SM-Q514 und SM-Q515 für Größe 14 bzw. Größe 15 geliefert wird. Das bestätigt wohl auch, dass es sich nicht um den Galaxy Ring 2 handelt, sondern um eine Erweiterung des aktuellen Galaxy Ring.

Samsung Galaxy Ring kostenlos bei verschiedenen Gesundheitsfonds in den USA

Spannende Nachrichten aus den USA: Der Galaxy Ring von Samsung wird von einigen FSA (Flexible Spending Account) und HSA (Health Savings Account) Anbietern als erstattungsfähig eingestuft wurde. Dies bedeutete, dass man den Ring möglicherweise mit Ihrem steuerfreien Guthaben aus diesen Konten bezahlen und somit effektiv kostenlos erhalten konnten. Durch diese Einstufung können Käufer den Kaufpreis des Rings von ihren steuerpflichtigen Einkommen absetzen. Samsung konnte und kannargumentieren, dass der Galaxy Ring aufgrund seiner Gesundheitsüberwachungsfunktionen als medizinisches Gerät betrachtet werden könnte. Viele FSA und HSA decken medizinische Geräte ab.

FSA und HSA sind Abkürzungen für zwei Arten von steuerbegünstigten Konten, die in den USA zur Finanzierung von medizinischen Ausgaben genutzt werden. Beide bieten die Möglichkeit, Geld steuerfrei für qualifizierte medizinische Kosten zu sparen. Die beiden Konten lassen sich in etwa mit der deutschen Krankenversicherung vergleichen, auch wenn es strukturell viele Unterschiede gibt.

In Deutschland erstatten gesetzliche Krankenkassen in der Regel keine Kosten für den Samsung Galaxy Ring. Der Galaxy Ring wird zwar als Gesundheits-Tracker vermarktet und kann bestimmte Vitalfunktionen messen, jedoch gilt er nicht als medizinisches Gerät im Sinne der gesetzlichen Krankenversicherung. Die Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung sind gesetzlich definiert und umfassen in erster Linie medizinisch notwendige Behandlungen und Hilfsmittel. Bislang gehört der Galaxy Ring nicht dazu. Möglicherweise starten aber bald Krankenkassen auch in diesem Bereich.

Zuletzt aktualisiert: 28. Dezember 2024