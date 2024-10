iPhone 16 pro: Kamera stürzt immer wieder ab

Die Pro-Modelle der iPhone 16 Serie scheinen aktuell Probleme mit der Kamera zu haben, denn man findet im Netz immer mehr Berichte von Nutzer, die ihre Kamera nicht mehr richtig nutzen können. Die Community-Seiten von Apple und auch Reddit Nutzer zeigen auf, dass die Kamera der iPhone 16 pro Serie (die normalen Modelle scheinen nicht betroffen), bei vielen Usern sehr schnell abstürzt.

Das bemerkt man dann daran, dass die Kamera-App in den Geräten direkt beim Start einfriert oder sich gleich wieder schließt. Andere Nutzer berichten davon, dass dies spätestens dann passiert, wenn die neue Kamera-Taste an den Modellen betätigt wird. Es scheint aber nicht nur am neuen Button zu liegen, denn auch die normale Bedienung weist diesen Fehler auf. Intern dürfte es daher bei der Benutzung der Kamera-App zu Fehlern kommen und irgendwann sind diese so massiv, dass die App abstürzt.

Bei Reddit heißt es beispielsweise dazu:

Genau wie der Titel sagt. Egal, ob ich es über den Sperrbildschirm, die App oder die Kamerataste öffne, es stürzt ab. Ich kann Selfies und Bilder auf Snapchat machen, dachte ich, das ist seltsam, aber ich frage mich, ob das schon jemandem passiert ist? Update 21.09.: Ich habe das Telefon buchstäblich neu gestartet und es funktioniert jetzt. Ich habe immer noch festgestellt, dass beim Auspacken ein Problem aufgetreten ist Update 24.9.: Hatte heute gerade das gleiche Problem, habe das Telefon neu gestartet und es war wieder normal

Ein Neustart der iPhone 16 pro und pro max kann helfen, dieses Problem zumindest kurzfristig zu lösen. Danach funktioniert die Kamera zumindest zeitweise wieder normal, aber in der Regel tritt das Problem laut den Berichten der Nutzer nach wenigen Tagen wieder auf. Man müsste also immer die Geräte neu starten, wenn der Fehler wieder aufgetreten ist.