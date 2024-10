Galaxy Z Flip6: Oktober-Update besser NICHT einspielen

Das Oktober-Update mit dem Sicherheitspatch für den Oktober steht für die Flip6 Nutzer bereit, aber man sollte dieses Update eher meiden, denn viele Nutzer berichten nach dem Update, dass die Geräte verschiedene Fehler aufweisen und teilweise nicht mehr nutzbar sind.

Bei Reddit heißt es beispielsweise:

Heute Morgen habe ich ein Sicherheitsupdate gesehen, also habe ich nicht lange darüber nachgedacht und mein Gerät aktualisiert. Das nächste, was ich weiß, war, dass ich auf meinem Coverbildschirm nicht wirklich damit interagieren konnte. Also habe ich mein Gerät neu gestartet und jetzt wird (glaube ich) nur die Demo des Bildschirms angezeigt, aber ich kann eigentlich nichts ändern. Wenn jemand eine Lösung kennt, wäre das großartig!