OnePlus: diese Modelle bekommen OxygenOS 15 mit Android 15

Es wird konkreter, was das Update bei OnePlus auf Android 15 betrifft. Das Unternehmen will ab dem 30. Oktober eine öffentliche Beta für die neue Version starten und dann können die ersten Modelle OxygenOS bereits testen. Allerdings sollen bei dieser Beta noch keine AI Funktionen eingebunden sind. Diese sollen wohl erst Ende November zur Verfügung stehen. Es wird also noch etwas dauern, bis man sich anschauen kann, was OnePlus an AI Features einbauen wird.

Laut Forum ist derzeit ein Update für folgende Modelle geplant:

Nord CE3, Nord CE3 Lite, Nord CE4, Nord CE4 Lite Pad series: Pad, Pad 2 (Note: It is very unclear whether Pad Go will upgrade beyond OS14)

Es ist anzunehmen, dass die Einführung des Updates nach Region und Gerätemodell gestaffelt erfolgt. Erfahrungsgemäß erhalten neuere Geräte das Update zuerst. Es ist auch zu erwarten, dass Varianten für den indischen Markt aufgrund der dortigen Fokussierung auf Entwicklung und Betatests das Update als Erste erhalten – eine Annahme, die nicht allzu weit hergeholt ist.

Das Unternehmen hat dazu mittlerweile auch einen Fahrplan veröffentlicht, der die Beta-Versionen beinhaltet:

Es gibt auch schlechte Nachrichten, denn eine Reihe von Modellen wird kein OxygenOS 15 mehr bekommen. Konkret werden diese OnePlus definitiv keine neue Version mehr erhalten:

Nord CE, Nord CE2, Nord CE2 Lite N series: N10, N100, N200, N20, N300. N30

Zuletzt aktualisiert: 25. Oktober 2024