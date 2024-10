Vodafone: Callya Digital wird nochmal aufgewertet

Vodafone spendiert dem Calla Digital Tarif erneut mehr Datenvolumen und damit bieten die Prepaid Karten nun insgesamt 35 GB monatliches Datenvolumen zum Preis von 20 Euro monatlich. Es gibt also ab sofort 5 GB pro Monat mehr und zwar nicht nur für Neukunden, sondern auch automatisch für Bestandskunden. Nutzer, die bereits einen Callya Digital Tarife haben, müssen also nichts weiter tun, sondern werden automatisch auf das neue höhere Datenvolumen umgestellt.

Vodafone schreibt dazu:

Unser beliebter CallYa Digital Tarif wird erneut mit mehr Highspeed-Datenvolumen ausgestattet: Ab dem 24. Oktober gibt es nicht nur für Neukunden, sondern auch für Bestandskunden automatisch und ohne Aufpreis ein Daten-Upgrade von 30 GB auf 35 GB. Wie gewohnt bieten die Prepaid-Tarife einen Zugang ins schnelle 5G-Netz von Vodafone und sind auf Wunsch mit der umweltfreundlichen eSIM erhältlich.

Der CallYa Digital Tarif von Vodafone bietet eine attraktive und flexible Lösung für Nutzer, die einen Prepaid-Tarif ohne Vertragsbindung suchen. Zusätzlich zu den großzügigen Datenvolumen bietet der Tarif eine Allnet-Flat, die unbegrenzte Anrufe in alle deutschen Netze ermöglicht. Auch SMS sind im Tarif enthalten, sodass Nutzer unbegrenzt SMS versenden können. Ein weiteres Plus ist die Flexibilität des Tarifs, da er monatlich kündbar ist, was bedeutet, dass Nutzer keine langfristige Verpflichtung eingehen müssen. Dazu wird dieses Angebot als kostenlose Freikarte vermarktet. Es gibt also weder Kaufpreis noch Anschlussgebühr bei diesen Simkarten. Weitere Freikarten Angebote von Vodafone gibt es hier: Vodafone Freikarte

Zudem besteht die Möglichkeit, von einem GigaKombi-Vorteil zu profitieren, wenn man zusätzlich einen Festnetz- oder DSL-Vertrag bei Vodafone hat. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der CallYa Digital Tarif eine hervorragende Option für diejenigen ist, die Wert auf Flexibilität und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis legen.