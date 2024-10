Smart Ring: Weniger als 1 Millionen Sales in 2023

Smarte Ringe sind in 2024 in den Fokus der Aufmerksamkeit geraten, weil Samsung einen eigene Ring auf den Markt gebracht hat und viele Experten daher von einem interessanten neuen Produktfeld für das Unternehmen ausgehen. Allerdings gab es auch bereits vor Samsung Anbieter, die smarte Ringe vertrieben und noch vertreiben. Die Verkaufszahlen waren global allerdings eher niedrig. Die Analysten von IDC gehen von etwa 880.000 verkauften Ringen im kompletten Jahr 2023 aus.

Bei IDC schreibt man zu den Zahlen:

Der Smart-Ring-Bereich wird derzeit von Smart-Ring-Herstellern wie Oura und Ultrahuman dominiert, aber jetzt beginnen die größeren Marken zu konkurrieren, indem sie Ringe in ihre bestehenden Geräte-Ökosysteme integrieren. Es markiert möglicherweise auch den Wandel von Smart Rings, die nur ein kleines Segment der Wearables-Technologielandschaft sind, hin zu einer wichtigen Säule in diesem Bereich.

Im letzten vollständigen Datenjahr, 2023, verzeichnete IDC Global Ring-Verkäufe von 880.000 Einheiten, wobei Oura 80 % ausmachte und Ultrahuman mit 12 % an zweiter Stelle lag. Wir prognostizieren einen Anstieg auf 1,7 Millionen im Jahr 2024 und 3,2 Millionen im Jahr 2028, was einer Wachstumsrate von 29,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Zum Vergleich: Der weltweite Gesamtabsatz von Smartwatches belief sich im Jahr 2023 auf rund 161 Millionen Geräte und soll bis 2028 auf 175 Millionen steigen, was einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 1,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.