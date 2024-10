1&1 lockt Mobilfunk-Kunden mit 100 Euro Bonus

1&1 hat bisher vor allem mit Freimonaten und zeitlich befristeten Rabatten auf die monatliche Grundgebühr gearbeitet. Nun setzt das Unternehmen aber noch eine Aktion oben drauf und bietet für wenige Tagen auch noch einen dicken Bonus von 100 Euro, wenn man die Rufnummer mit zu 1&1 bringt. Der Wechselbonus wird dabei im Februar 2025 auf das Guthabenkonto von neuen Kunden gebucht, die sich für eine Allnet Flat von 1&1 entscheiden und ihre alte Rufnummer mitbringen. Das Guthaben wird dann mit den monatlichen Gebühren verrechnet. Wer eine kleine Flat nutzt, zahlt so mehrere Monate keine Grundgebühr, in den teureren Tarifen kann es sein, dass der Bonus bereits nach einem Monat aufgebraucht ist.

Das Unternehmen schreibt zur neuen Sonderaktion:

Kunden, die für kurze Zeit von einem anderen Anbieter zu 1&1 wechseln und ihre Rufnummer erfolgreich übertragen, erhalten einen Wechselbonus von 100 Euro. Die Übertragung der Rufnummer muss bis spätestens Ende Januar 2025 abgeschlossen sein, um den einmaligen Bonus zu erhalten. Ab Februar 2025 wird dieser Bonus als Guthaben mit der monatlichen Grundgebühr verrechnet. Das Angebot ist gültig beim Abschluss eines 1&1 All-Net-Flat XS bis Unlimited Vertrags – optional mit einem Smartphone aus dem umfangreichen Hardware-Angebot von 1&1. Junge Erwachsene bis 28 Jahre profitieren ebenfalls von einem Wechselbonus von 100 Euro, wenn sie sich für einen 1&1 All-Net-Flat Young S bis L Tarif entscheiden und ihre Rufnummer zu 1&1 mitbringen.

Die Mitnahme der alten Rufnummer muss mittlerweile kostenfrei sein. Es gibt also keine Gebühren mehr – weder für die Freigabe der Rufnummer beim alten Anbieter noch bei 1&1 für die neuen Verträge. Daher ist der 100 Euro Wechselbonus aktuell an keine zusätzlichen Kosten gebunden. Diese Sonderaktion läuft aber nur noch wenige Tage und endet bereits am 29. Oktober. Man sollte sich also schnell entscheiden, wenn man diesen Bonus bei den Handyverträgen von 1&1 mit nutzen möchte.