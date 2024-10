OnePlus AI: Das kann die neue künstliche Intelligenz von OnePlus

OnePlus hat die neue OxygenOS 15 Benutzeroberfläche offiziell vorgestellt und damit hält auch Android 15 Einzug in die unterstützen OnePlus Modelle. Daneben gibt es mit der neuen Version auch die neue künstliche Intelligenz von OnePlus: OnePlus AI. Das Unternehmen bietet damit eine eigene AI Lösung für die Smartphones an. Grundlage dafür ist Google Gemini und daher ist auch der Funktionsumfang recht nah an den Leistungen, die man von anderen Google Gemini Systemen her kennt. Leider wird aber OnePlus AI nicht für alle Modelle mit QxygenOS 15 zur Verfügung stehen. Die neue AI soll ab Dezember 2024 ausgerollt werden und das Unternehmen schreibt aktuell nur vage von „selected models“ die diese Technik bekommen werden – eine genaue Liste für OnePlus AI Modelle wurde bisher aber noch nicht veröffentlicht. Dafür gibt es aber bereits einen detaillierten Überblick über die Features.

Das Unternehmen schreibt zu den neuen Funktionen im Foto-Bereich:

AI Eraser: Entfernen Sie mühelos Personen oder unerwünschte Objekte aus Ihren Bildern und sorgen Sie dafür, dass Ihre Aufnahmen jedes Mal perfekt aussehen.

AI Unblur: Erstellen Sie pixelgenaue Porträts, die die Essenz flüchtiger Momente einfangen – egal, ob es sich um ein verspieltes Haustier oder eine ehrliche Aufnahme geliebter Menschen handelt.

AI Reflection Eraser: Nehmen Sie jederzeit atemberaubende Fotos von Stadtsilhouetten, wunderschönen Sonnenuntergängen und unschätzbaren Kunstwerken auf, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass Glasreflexionen Sie ablenken. Genießen Sie jeden Moment atemberaubender Schönheit!

AI Detail Boost: Vergrößern und beschneiden Sie Ihre Fotos unter Beibehaltung unglaublicher Details, um sicherzustellen, dass jedes Bild scharf und lebendig ist.

Pass-Scan: Mit nur einem Klick können Sie Ihre physische Bordkarte ganz einfach zu Google Wallet hinzufügen, indem Sie sie scannen. Mit dieser Funktion können Sie Ausweise sowohl von der Kamera als auch vom Album aus scannen, was für mehr Flexibilität und Komfort sorgt.

Daneben gibt es auch noch außerhalb des Grafik-Bereiches Funktionen der neuen OnePlus AI:

KI-Notizen: Die neue KI-Schreibsuite bietet Funktionen wie kontinuierliches Schreiben, Textpolieren und Stilverbesserung, um Ihnen beim mühelosen Verfassen und Verbessern Ihrer Inhalte zu helfen. Die Formatfunktion ordnet fragmentierte Inhalte in strukturierten und leserfreundlichen Formaten an und macht Ihre Texte dadurch attraktiver. Darüber hinaus verfeinert die Clean-Up-Funktion Sprachaufnahmen durch das Entfernen von Füllwörtern für eine bessere Satzklarheit, ohne den Originalton zu verändern.

AI Toolbox 2.0: Unsere KI-Tools verbessern Ihre Schreib- und Kommunikationsfähigkeiten, aktiviert über die Seitenleiste. Diese Funktion erkennt automatisch die verwendete App und stellt relevante KI-Funktionen bereit, darunter:

KI-Zusammenfassung: Erstellen Sie prägnante Zusammenfassungen der Artikel, die Sie lesen, und konzentrieren Sie sich dabei ausschließlich auf den Hauptteil des Textes. Bitte beachten Sie, dass das Zusammenfassen von PRD-Dokumenten oder das Extrahieren von Text aus Bildern nicht unterstützt wird.

AI Writer: Verbessern Sie Ihr Schreiben, indem Sie auf Rechtschreibung, Grammatik und Tippfehler prüfen und gleichzeitig mehrere Textstile basierend auf Benutzereingaben generieren. Es unterstützt das Umschreiben, Bearbeiten, Kürzen und Fortführen bestehender Inhalte. Diese Funktion ist mit verschiedenen Anwendungen kompatibel, darunter Microsoft Word, Google Docs, Notion und vielen beliebten Social-Media-Plattformen.

KI-Antwort: Analysiert automatisch Bildschirminhalte und generiert Antworten in verschiedenen Tönen für Instant-Messaging-Apps wie Instagram, WhatsApp und Snapchat. Benutzer können auch eigene Nachrichten verfassen und verfeinerte Antwortvorschläge erhalten.

Dazu wird auch Circle to Search durch die neue AI unterstützt. Circle to Search ist eine Funktion, die es Nutzern ermöglicht, Inhalte auf ihrem Bildschirm zu durchsuchen, ohne die aktuell verwendete App wechseln zu müssen. Diese Funktion ist derzeit für ausgewählte Premium-Android-Smartphones verfügbar und bietet eine benutzerfreundliche Möglichkeit, Informationen schnell zu finden. Die Bedienung ist einfach: Nutzer können einfach einen Kreis um den Text, das Bild oder das Video ziehen, das sie suchen möchten. Dies aktiviert die Suchfunktion, die dann relevante Informationen bereitstellt.

Ein herausragendes Merkmal von Circle to Search ist die schnelle Identifikation. Nutzer können schnell Objekte in Fotos oder Videos identifizieren und ähnliche Versionen oder Informationen finden, indem sie nur wenige Taps benötigen. Darüber hinaus ermöglicht die Funktion auch die Wort- und Formulierungssuche, sodass Nutzer Definitionen von Wörtern oder Phrasen nachschlagen können. Dies macht Circle to Search besonders nützlich im Alltag, sei es beim Lernen, Arbeiten oder einfach beim Surfen im Internet.