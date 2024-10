Samsung Galaxy S27: Prozessor-Entwicklung ist gestartet

Die Samsung Galaxy S25-Serie ist noch nicht veröffentlicht, doch es gibt bereits Leaks zur Galaxy S26. Nun wurden erste Details zum Exynos 2700-Chip bekannt, der in der Galaxy S27-Serie zum Einsatz kommen soll.

Laut SE Daily, entdeckt von Jukanlosreve auf X, hat Samsung die Entwicklung des Exynos-Chips für das Galaxy S27 gestartet. Der Chip, vermutlich der Exynos 2700, trägt den Codenamen Ulysses und wird in Samsungs zweiter Generation des 2nm-Prozesses, SF2P, gefertigt.

Das 2nm Verfahren in der Chipproduktion bezeichnet eine fortschrittliche Technologie zur Herstellung von Halbleiterbauelementen, bei der Transistoren nur 2 Nanometer groß sind. Diese Miniaturisierung ermöglicht eine höhere Transistordichte, was die Leistung und Effizienz der Chips verbessert. Chips, die mit dem 2nm Verfahren produziert werden, sind in der Regel energieeffizienter und bieten schnellere Datenverarbeitung, was besonders für Anwendungen wie Künstliche Intelligenz und datenintensive Prozesse wichtig ist. Die Herstellung von Chips im 2nm Bereich stellt allerdings eine erhebliche technische Herausforderungen dar. Dazu gehören die Entwicklung neuer Materialien und Herstellungsverfahren, um die gewünschten Eigenschaften zu erreichen und gleichzeitig die Produktionskosten zu kontrollieren. Insgesamt stellt das 2nm Verfahren einen bedeutenden Fortschritt in der Halbleitertechnologie dar.

Dieser fortschrittliche Prozess befindet sich in der Entwicklungsphase mit dem Ziel, 2026 in die Massenproduktion zu gehen. Es wird berichtet, dass Samsung eine Leistungssteigerung von 12 %, eine Reduzierung des Stromverbrauchs um 25 % und eine Verkleinerung der Chipfläche um 8 % im Vergleich zur herkömmlichen Generation anstrebt.

Ob es auch wieder eine Snapdragon-Variante vom Samsung Galaxy S27 geben wird und welche Neuerungen dann die neuste Snapdragon 8 Version mitbringen wird, ist leider bisher noch nicht bekannt.

Zuletzt aktualisiert: 27. Oktober 2024